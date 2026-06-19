बनारस में गंगा-वरुणा किनारे बनेंगी तीन एलिवेटेड सड़कें, इन इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की राह श्रद्धालुओं के लिए आसान करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। इसी कड़ी में अब तीन एलिवेटेड सड़कें और फ्लाईओवर की शुरुआत होने जा रही है। इन सड़कों और फ्लाईओवर के आसपास की जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की राह और आसान करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वरुणा और गंगा किनारे तीन अलग-अलग एलिवेटेड सड़कें और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण की तैयारी हो रही है। इसे देखते बड़े इलाके में जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कुल 19 गांवों और 34 मोहल्लों में अब जमीनों की खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। डीएम सत्येंद्र कुमार ने इस सम्बंध में आदेश जारी करते हुए सम्बंधित उप निबंधकों को पत्र भेजकर इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिया है।

वरुणा किनारे 21 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड जिलाधिकारी के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वरुणा किनारे रिंग रोड से राजघाट के बीच करीब 21.153 किलोमीटर लम्बी एलिवेटेड सड़क का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका उद्देश्य है कि गंगा किनारे खासकर, काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु बिना शहर प्रवेश के गंगा किनारे होते पहुंच सकेंगे। इससे शहर के अंदर अतिरिक्त ट्रैफिक दबाव कम होगा और आवागमन सुगम होगा।

चौकाघाट-सरैया में शहर से जुड़ेगा पुल इस एलिवेटेड सड़क को दो स्थलों चौकाघाट और पुरानापुल (सरैयां) में शहर से जोड़ा भी जाएगा। यह फोरलेन सड़क होगी, जो नदी के उत्तर और पश्चिम दिशा से गुजरेगी। सड़क राजघाट के पास जीटी रोड से जुड़ेगी। जिसे भविष्य में गंगा में प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज से भी जोड़ा सकता है।

रिवर फ्रंट के तहत छह लेन की सड़क वहीं, गंगापार में प्रस्तावित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत डोमरी से रामनगर के बीच छह लेन सड़क की कार्ययोजना बनी है। प्रशासन ने यहां भी सूजाबाद, डोमरी, कोदोपुर, रामनगर और रमना में भी जमीन की बिक्री रोक दी है। गुरुवार को एलिवेटेड सड़क के लिए नगर निगम, जलकल, एनएचएआई और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सर्वे किया। अधिकारियों के मुताबिक रामनगर में सिपहिया घाट और डोमरी के पास एलिवेटेड सड़क से आसपास का इलाका जुड़ेगा। उधर प्रभुनारायण इंटर कॉलेज रामनगर और एलबीएस अस्पताल के पास पहुंच मार्ग भी प्रस्तावित है।

सामने घाट के पास एक और पुल तीसरा एलिवेटेड पुल सामनेघाट के पास बनेगा। सामने घाट पर पहले से बने गंगा पुल और विश्वसुंदरी पुल के बीच यह पुल बनेगा। इसकी लम्बाई करीब 10 किलोमीटर है। इसके लिए रमना, डोमरी, सीरगोवर्धनपुर, छित्तूपुर, भगवानपुर, नगवां और नरिया मोहल्लों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है।

इन इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक वाराणसी के शहरी इलाके में हुकुलगंज, शहरखास, पहाड़पुर, भरथरा, पिसौर, दनियालपुर, छितौनी, कोटवां, इंद्रपुर, सिकरौल, बड़ागांव-प्रथम, खजुरी, घौसाबाद, चौकाघाट, जैतपुरा, काजीसादुल्लाहपुर, अलईपुर, मकदुमपुर, भदऊ, कज्जाकपुरा, कैंटोमेंट, जेलखाना, सूजाबाद, किलाकोहना, कोदोपुर, रामनगर, वाजिदपुर रमना, डोमरी, सीरगोवर्धनपुर, छित्तूपुर, भगवानपुर, नगवां और नरिया में अब जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी।