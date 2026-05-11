थार ने बाइक को 100 मीटर तक घसीटा, मां-बेटी की मौत; खुशियों वाले घर में पसरा मातम

वाराणसी के लहरतारा-मोहनसराय सिक्स लेन पर तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। बाइक थार में फंसकर 100 मीटर तक घसीटती गई, जिससे सोनी राजभर और उनकी बेटी आराध्या की मौत हो गई। घायल देवर मनीष की हालत गंभीर है।

वाराणसी में लहरतारा-मोहनसराय सिक्स लेन पर रविवार देर रात एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार थार जीप ने बाइक सवार परिवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक थार के अगले हिस्से में फंस गई और चालक उसे करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस हृदयविदारक घटना में मां और उसकी 4 वर्षीय मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतका का देवर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। तीनों रिंग सेरेमनी से लौट रहे थे।

मिर्जामुराद के बेनीपुर निवासी सोनी राजभर (26) अपने देवर मनीष राजभर और मासूम बेटी आराध्या के साथ मढ़ौली गांव में एक रिश्तेदार की रिंग सेरेमनी में शामिल होने गई थीं। रात करीब 11:30 बजे जब तीनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे, तभी भुल्लनपुर के पास काल बनकर आई थार जीप ने उन्हें रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चालक नियंत्रण नहीं रख सका और बाइक सवारों को कुचलने के बाद भी वाहन नहीं रोका।

दुबई में काम करता है पति मृतका सोनी का पति मनोज राजभर परिवार के बेहतर भविष्य के लिए दुबई में रहकर काम करता है। घर पर पत्नी और चहेती बेटी आराध्या की एक साथ मौत की खबर मिलते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं, गंभीर रूप से घायल मनीष राजभर की शादी महज 15 दिन पहले हुई थी। घर में अभी शादी की खुशियां और रस्में पूरी भी नहीं हुई थीं कि इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। मनीष का इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

ग्रामीणों का प्रदर्शन और तनाव हादसे के बाद चालक थार छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बेनीपुर गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार मौके पर जुट गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तनाव बढ़ता देख एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और मंडुवाडीह थाने की भारी फोर्स मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर देर रात ग्रामीणों को शांत कराया।