वाराणसी का राजघाट गंगा पुल बंद, नमो घाट पर रात में अचानक बैरियर लगाने पर हंगामा

वाराणसी में मरम्मत कार्य के चलते मालवीय पुल (राजघाट) से हर तरह के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पहले बाइक छोड़कर अन्य वाहनों पर पाबंदी की बात कही गई थी लेकिन अब बाइक को भी रोक दिया गया है। केवल पैदल और साइकिल सवारों को ही पुल पर जाने दिया जा रहा है। मंगलवार की रात ही नमो घाट पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जाने लगा तो हंगामा भी खड़ा हो गया था। इससे पहले 20 दिसंबर को पुल बंद किए जाने के पहले दिन यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसके चलते दोपहर तीन बजे के बाद प्रतिबंध वापस लेना पड़ा था। इसके बाद पुलिस और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के मंथन के बाद 24 दिसंबर से मरम्मत कार्य दोबारा शुरू कराने का निर्णय लिया गया था।

राजघाट पुल बंद होने से चंदौली की ओर जाने और वहां से आने वाले वाहनों का दबाव भिखारीपुर–चितईपुर और मोहनसराय–कैंट मार्ग पर बढ़ने की संभावना है। इसे लेकर यातायात पुलिस सतर्क है। वैकल्पिक मार्गों पर यातायात दबाव कम रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को वैकल्पिक रूटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अखरी चौराहे पर हाइवे और चौराहों से अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया।

इस दौरान एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और थाना प्रभारी राजू सिंह मौजूद रहे। इसके बाद पुलिस आयुक्त और एसीपी मोहनसराय की ओर पहुंचे, जहां भी अतिक्रमण हटाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने हाईवे किनारे खड़े वाहनों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उधर, ड्रेनेज स्पाउट एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत के लिए बुधवार सुबह आठ बजे से कार्य शुरू किया जाना है। इसके मद्देनजर मंगलवार देर रात से ही राजघाट पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया।

रात 11 बजे ही रोके गए वाहन, हंगामा राजघाट पुल पर रात करीब 11 बजे ही रोक लगा दी गई। नमो घाट पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने छोटे वाहनों को रोक दिया। इसे लेकर कुछ सवारों ने हंगामा किया। जबरदस्ती पुल से जाने की नाकाम कोशिश की। आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि सवारों को समझाकर भेजा जा रहा है।

इन वैकल्पिक मार्गों का कर सकते हैं चयन -सभी दो पहिया, आटो, ई-रिक्शा, हल्के चार पहिया वाहन, एम्बुलेंस या फिर शव वाहन आदि सामने घाट पुल से आ-जा सकेंगे।

-रामनगर से वाराणसी शहर आने-जाने वाले बड़े चार पहिया, स्कूल बसें, इलेक्ट्रानिक बसों, टेंपो, ट्रैवेलर एवं हल्के भारी मालवाहक विश्वसुंदरी पुल से जा सकेंगे।

-विश्वसुंदरी पुल एवं डाफी टोल प्लाजा के बीच स्थित लौटूबीर पुलिया से भी चार पहिया वाहन शार्टकट से निकल सकते हैं। ऐसे में ट्रामा सेंटर चौराहे तथा मालवीय चौराहे पर अधिक दबाव होगा। इसलिए लौटूबीर अंडर पास पर जर्सी बैरियर लगाया जाएगा।

-वाराणसी से चंदौली के बीच आने-जाने वाले हल्के एवं भारी मालवाहक, बसें रामनगर चौराहे से टेंगरा मोड़, विश्व सुन्दरी पुल, डाफी टोल प्लाजा से जा सकेंगी।

चंदौली से गाड़ियों के लिए डायवर्जन -चंदौली से वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया जाने वाले समस्त चार पहिया वाहन पचफेड़वा रिंग रोड से होते हुए वाराणसी की ओर जाएंगे।

-चंदौली से वाया पीडीडीयू नगर पड़ाव राजघाट होते हुए वाराणसी जाने वाले समस्त भारी वाहन, मालवाहक वाहन, चार पहिया वाहन को चकिया तिराहा (गंजी प्रसाद तिराहा) से गोधना चौराहा एनएच-19 होते हुए वाराणसी भेजे जाएंगे।