वाराणसी का नमो घाट नीले मैट से ढंका, एयर शो से पहले कौतुहल बना सेना का हेलीकॉप्टर

वाराणसी में एयर शो की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। सेना और वायुसेना नमो घाट और आसपास तकनीकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। इस बीच सेना का हेलीकॉप्टर लोगों के लिए कौतुहल बना रहा।

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। वाराणसी में वायु सेना के एयर शो के मद्देनजर टेक्निकल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नमो घाट की सीढ़ियां नीले कारपेट से ढंक दी गई हैं। फेज-2 तक जाने के लिए गैलरीनुमा विशेष रास्ता बनाने का काम अंतिम चरण में है। इस दौरान तिरंगा लगे वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने कई चक्कर लगाए। कौतूहलवश लोग देखते रहे और उसे कैमरे में कैद करते रहे। नमो घाट के दोनों फेज के अलावा राजघाट और भैंसासुर घाट पर वीआईपीजनों के लिए कैनोपी लगा दी गई हैं। राजघाट और भैंसासुर घाट पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। नमो घाट पर मीडिया को भी जाने से रोक दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से यहां किसी तरह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतिबंधित कर दी गई है।

बम निरोधक दस्ते ने की जांच बम निरोधक दस्ते ने रविवार को नमो घाट पर जांच की। टीम वरुणा मुहाने तक पहुंची। साथ में डॉग स्क्वायड भी रहा। दोनों टीमें अब एयर शो की समाप्ति तक यहीं रहेंगी। एनएसजी, एटीएस, आर्मी इंटेलिजेंस की टीमें भी सक्रिय हैं।

ड्रोन पर प्रतिबंध, अपनी जगह से बना सकेंगे वीडियो देश के सबसे बड़े एयर शो को कैमरे में कैद करने के लिए हर कोई आतुर होगा। देशभर से हजार से अधिक इन्फ्यूएंशर ने वीडियोग्राफी की अनुमति मांगी है। हालांकि सभी को ड्रोन से वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी गई है। अपनी जगह से ही मोबाइल से वीडियो-फोटो बना सकेंगे।

सिटी कमांड होगा कंट्रोल रूम एयर शो के लिए सिगरा स्थित सिटी कमांड ही कंट्रोल रूम होगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1533 जारी किया गया है। एयर शो से संबंधित सूचना, जानकारी या शिकायत के लिए यहां संपर्क किया जा सकेगा।

सूर्य किरण और सारंग की टीम से जानेंगे रोमांच सूर्य किरण और सारंग की टीम के पायलट दो दिन पहले ही वाराणसी पहुंच जाएंगे। ये आसमान में उड़ान के दौरान होने वाले रोमांच को साझा करेंगे। सूर्य किरण की टीम में पांच सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं।

सराय मोहाना-दशाश्वमेध के बीच भव्य नजारा वायु सेना के एयर शो के दौरान शानदार और भव्य नजारा सरायमोहाना से दशाश्वमेध के पास तक देखा जा सकेगा। इसके बीच गंगा के दोनों ओर वीवीआईपी और आमजनों के बैठने के लिए समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं। फाइटर जेट और सेना के हेलीकॉप्टर उत्तर दिशा से आएंगे। सरायमोहाना से दशाश्वमेध घाट तक करतब दिखाते प्रयागराज की ओर निकलेंगे। सैन्य अफसरों के अनुसार शो को गंगा किनारे से कहीं से भी देखा जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि केवल नमो घाट या आसपास ही नजारा दिखेगा। सैन्य अफसरों ने यह भी स्पष्ट किया कि एयर शो के दौरान वायु प्रवाह की दिशा और दबाव भी विमानों की दिशा तय करेगी।

आज से सक्रिय होंगी स्वास्थ्य टीमें स्वास्थ्य विभाग की 27 टीमें सोमवार से विभिन्न घाटों पर सक्रिय हो जाएंगी। आपात स्थिति के लिए सेना की एयर एम्बुलेंस नमोघाट पर होगी। वहीं दो जल एम्बुलेंस और 13 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग की हर टीम में एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और पांच नर्सिंग स्टाफ होंगे। टीमें 26 अक्तूबर तक यहां सक्रिय रहेंगी। 18 निजी और छह शासकीय ब्लड बैंक में सभी ग्रुप की पांच-पांच यूनिट ब्लड स्टॉक कर दिए गए हैं। सीएमओ डॉ. एनपी सिंह लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था की मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

जगुआर, सुखोई, एंटोनोव बिखेरेंगे जलवा एयर शो में जगुआर, सुखोई, एंटोनोव समेत तमाम जंगी जहाज अपना जलवा बिखेरेंगे।हथियारबंद हेलीकॉप्टर रुद्र भी आकर्षण का केंद्र होगा। यह भारत का पहला स्वदेशी हथियारबंद हेलीकॉप्टर है। इसे विशेष रूप से टोही, निकट हवाई सहायता, टैंक-रोधी युद्ध और सशस्त्र सैनिकों के परिवहन के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई 15.8 मीटर और ऊंचाई 4.9 मीटर है। यह 5,500 किलो तक वजन ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 280 किमी प्रति घंटा है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होती है। इसमें अतिरिक्त सैनिक भी बैठ सकते हैं। इसमें बुर्ज बंदूक फीड होता है जो 20 मिमी की ऑटोमेटिक तोप की तरह है जो प्रति मिनट 750 राउंड फायर करने में सक्षम है।

जगुआरः सटीक हमले के लिए डिजाइन सेपेकैट जगुआर मुख्य रूप से कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1981 से 2008 तक इनका उत्पादन किया। इस विमान ने 1999 के कारगिल युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय वायु सेना में यह तीन संस्करण में उपलब्ध है। इसकी शीर्ष गति लगभग 1699 किमी प्रति घंटा है। दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर इससे बमबारी की जा सकती है। भारत अभी इसके करीब 6 स्क्वाड्रन का संचाल

सुखोईः भारतीय वायुसेना की रीढ़ लड़ाकू विमान सुखोई एसयू-30एमकेआई है, जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। इसकी गति लगभग 2600 किमी प्रति घंटा और मारक क्षमता बहुत तीक्ष्ण है। बिना रुके करीब 3000 किमी तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 12 हार्डपॉइंट्स, 30 मिमी की तोप और विभिन्न प्रकार की हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें लैस हैं। इसमें भारत में विकसित विरुपाक्ष एईएसए रडार, उन्नत एवियोनिक्स, और अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइलें जोड़ी जा रही हैं। यह दो सीटों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। यह 38,000 किलो अधिकतम वजन के साथ उड़ान भर सकता है।