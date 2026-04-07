वाराणसी में रेलवे लाइन के किनारे मिली एके-47 राइफल, गोलियों से भरी मैगजीन, कहां से आई?

वाराणसी के जैतपुरा (सरैयां) में सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे एके-47 राइफल और गोलियों से भरी मैगजीन मिलने से हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। घंटों बाद पता चला कि राइफल किसकी की है और वहां कैसे पहुंची।

UP News: वाराणसी में सरैयां (जैतपुरा) के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एके-47 राइफल और गोलियों से भरी मैगजीन मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने राइफल और मैगजीन देखने के बाद पुलिस को सूचना दी तो वहां भी खलबली मच गई। आनन-फानन में स्थानीय पुलिस के साथ ही डीसीपी काशी, एडीसीपी, एसीपी भी मौके पर पहुंच गए। घंटों ट्रैक के आसपास जांच पड़ताल और निरीक्षण किया गया। आरपीएफ और जीआरपी को भी बुला लिया गया।घंटों जांच के बाद पता चला कि राइफल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की है। चुनावी ड्यूटी में प.बंगाल जा रही सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ट्रेन से वहां से गुजरी थी।

पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह कुछ लोग रेलवे ट्रैक से गुजर रहे थे तो उन्हें राइफल गिरी देखी। उन्होंने जैतपुरा थाने के फैंटम को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फैंटम दस्ते को जब पता चला कि असलहा एके-47 है और मैगजीन गोलियों से भरी है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

जवानों की सूचना पर कुछ देर में वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जांच शुरू हुई ता पता चला कि राइफल सीआरपीएफ के एक जवान की है। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। जैतपुरा थाने के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ के अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद राइफल अधिकारियों को सौंप दी जाएगी।

वायलेस पर प्रसारित होने लगी सूचना पं.दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर सुबह ट्रेन रुकी। इसी बीच एक राइफल गायब होने की जानकारी हुई। इस पर सीआरपीएफ की टुकड़ी में हड़कंप मच गया। सूचना पर कमांडर ने मुगलसराय जीआरपी को तुरंत अवगत कराया और सूचना प्रसारित करने का आग्रह किया। जीआरपी थाने के प्रभारी निरीक्षक सुधारी कुमार ने वायरलेस पर संदेश प्रसारित कराया। सभी स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ के साथ स्थानीय थानों को भी सूचना दी गई।

कमांडर खुद कर रहे जांच राइफल मिलने के बाद सीआरपीएफ के कमांडर खुद मामले की जांच कर रहे हैं। डीडीयू जक्शन से सरैयां रेलवे ट्रैक तक उन्होंने निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमेरे की फुटेज खंगाले और पुलिस से जानकारी ली। बताया जाता कि जांच पूरी होने के बाद कमांडर और अन्य अफसर पं.बंगाल रवाना होंगे।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल ट्रेन से एके-47 जैसा संवेदनशील असलहा गिरने के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रेन से राइफल गिरने की जानकारी आखिकार जवानों को क्यों नहीं हुई। क्या असलहे की निगरानी करने वाला जवान सो गया था, कुछ ऐसे ही प्रश्न अधिकारियों के मन उठ रहे हैं।