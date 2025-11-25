25 दरोगाओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन, विभागीय कार्रवाई के निर्देश
यूपी के वाराणसी में 25 दरोगाओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन लिया। 25 दरोगाओं ने कई शिकायतों में वादी से संपर्क किए बिना ही रिपोर्ट लगा दी। ऐसे दरोगाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।
यूपी के वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय पर मंगलवार को आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों के निस्तारण एवं शासन स्तर से लिए गए फीडबैक की समीक्षा की। इसमें समाने आया कि 25 दरोगाओं ने कई शिकायतों में वादी से संपर्क किए बिना ही रिपोर्ट लगा दी। ऐसे दरोगाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।
पुलिस आयुक्त ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, जांच की प्रगति तथा शासन स्तर से लिए गए फीडबैक की बिंदुवार समीक्षा की। यह सामने आया कि अक्तूबर की रैंकिंग में अनेक शिकायतों में जांच अधिकारी यानी विवेचकों ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किया। पांच से अधिक मामलों में वादी से बात किए बिना ही रिपोर्ट लगा दी। वादियों ने शासन को नकारात्मक फीडबैक दिया। इससे इस बार जनपद की आईजीआरएस रैंकिंग नीचे आ गई। पुलिस आयुक्त ने इसे बेहद आपत्तिजनक एवं गंभीर लापरवाही बताया। आरंभिक जांच बैठाने के बाद विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।
आयुक्त ने सभी थाना प्रभारियों और निरीक्षकों को निर्देश दिया कि वे आईजीआरएस शिकायतों का समयबद्ध और सटीक निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रत्येक स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि शासन स्तर से मिल रहे फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए शिकायत निस्तारण प्रणाली में सुधार करना प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी अधिकारी ने बिना नियमों का पालन किए रिपोर्ट लगाई, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।