25 दरोगाओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन, विभागीय कार्रवाई के निर्देश

संक्षेप: यूपी के वाराणसी में 25 दरोगाओं के खिलाफ पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन लिया। 25 दरोगाओं ने कई शिकायतों में वादी से संपर्क किए बिना ही रिपोर्ट लगा दी। ऐसे दरोगाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।

यूपी के वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय पर मंगलवार को आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों के निस्तारण एवं शासन स्तर से लिए गए फीडबैक की समीक्षा की। इसमें समाने आया कि 25 दरोगाओं ने कई शिकायतों में वादी से संपर्क किए बिना ही रिपोर्ट लगा दी। ऐसे दरोगाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस आयुक्त ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, जांच की प्रगति तथा शासन स्तर से लिए गए फीडबैक की बिंदुवार समीक्षा की। यह सामने आया कि अक्तूबर की रैंकिंग में अनेक शिकायतों में जांच अधिकारी यानी विवेचकों ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किया। पांच से अधिक मामलों में वादी से बात किए बिना ही रिपोर्ट लगा दी। वादियों ने शासन को नकारात्मक फीडबैक दिया। इससे इस बार जनपद की आईजीआरएस रैंकिंग नीचे आ गई। पुलिस आयुक्त ने इसे बेहद आपत्तिजनक एवं गंभीर लापरवाही बताया। आरंभिक जांच बैठाने के बाद विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।