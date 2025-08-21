varanasi police arrested 29 from two call center for cyber fraud वाराणसी से हो रही थी दूसरे प्रदेशों में साइबर ठगी, दो कॉल सेंटर से 29 गिरफ्तार, 14 युवतियां को छोड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
varanasi police arrested 29 from two call center for cyber fraud

वाराणसी से हो रही थी दूसरे प्रदेशों में साइबर ठगी, दो कॉल सेंटर से 29 गिरफ्तार, 14 युवतियां को छोड़ा

वाराणसी पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा किया है। कॉल सेंटर खोलकर यह गैंग दूसरे प्रदेशों में साइबर ठगी करता था। दोनों कॉल सेंटर से एक महिला समेत 29 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यहां से 14 युवतियों को भी पकड़ा गया था लेकिन नोटिस देकर छोड़ दिया गया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:05 PM
वाराणसी से हो रही थी दूसरे प्रदेशों में साइबर ठगी, दो कॉल सेंटर से 29 गिरफ्तार, 14 युवतियां को छोड़ा

वाराणसी में कमिश्नरेट पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मलदहिया और सिगरा चौराहे के पास पुलिस टीम ने दो कॉल सेंटरों में छापेमारी कर 29 ठगों को गिरफ्तार किया है। सभी को जेल भेज दिया गया। इनमें एक युवती भी शामिल है। इनके अलावा अन्य 14 युवतियां भी मिलीं, जिन्हें नोटिस देकर अभिभावकों को सौंपा गया है। यह गिरोह एंजल वन नामक ऐप पर अकाउंट खुलवाकर कई तरह से ठगी करता था।

डीसीपी क्राइम सरवणन टी., एसीपी चेतगंज डॉ. ईशान सोनी, एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में गिरोह के बारे में जानकारी दी। बताया कि मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल के सामने राज टावर बिल्डिंग में अवैध कॉल सेंटर से मैनेजर के रूप में कार्यरत लक्सा के जद्दूमंडी निवासी रितिका यादव, जौनपुर के त्रिलोचन महादेव निवासी धीरज दुबे, चंदौली के शिवम यादव को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से तीन मोबाइल, 3830 रुपये बरामद किए गए। जबकि सिगरा चौराहे के पास 26 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें महमूरगंज की गोविंदनगर कॉलोनी निवासी कृष्ण कुमार (मूल पता कोरिया, छत्तीसगढ़ के जनकपुर थानाक्षेत्र के भरतपुर), गाजीपुर के खानपुर के भैरोपुर निवासी धनंजय चौहान, शिवपुर के गणेशपुर निवासी दिव्यांशु उपाध्याय, चंदौली के चकिया के दुबेपुर निवासी प्रखर द्विवेदी, बिहार के कैमूर के भरखर (मोहनिया) निवासी चंदन पांडेय प्रमुख हैं, जो मैनेजर एवं अन्य पदों पर थे।

इसके अलावा शनि, नितीश राय, सूर्यांश गुप्ता, विकास कुमार सिंह, शुभम राय, शिवम कुशवाहा उर्फ रंजीत, शुभम जायसवाल, स्पर्श गुप्ता, ⁠विजय प्रताप चौहान, ⁠रितिक झा, ⁠पंकज कुमार, ⁠मनीष मौर्य, ⁠किशन झा, ⁠प्रदीप कुमार, ⁠पवन कुमार पांडेय, ⁠अमृत सिंह, ⁠शुभम कुमार गौरव, सोनू, ⁠अनुज कुमार सिंह, ज्ञानेन्द्र राय, ⁠सत्यम विश्वकर्मा भी पकड़े गए। इनके अलावा यहां से 14 युवतियां भी मिलीं, जो ठगी के लिए फोन करती थीं।

डीसीपी क्राइम ने बताया कि इन युवतियों को नोटिस देकर छोड़ा गया है। हालांकि इनका नाम मुकदमे में है। ये विवेचना का हिस्सा होंगी। सिगरा स्थित कॉल सेंटर से नौ लैपटॉप, एक टैबलेट, 54 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, डीएल, चार पैन कार्ड, 15 डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, 13 पासबुक, 15 चेकबुक, चार बैंक लेटर बरामद किया गया है। दोनों सेंटर तकरीबन तीन साल से चल रहे थे।

गिरफ्तारी करने वाली टीम को सीपी की ओर से इनाम

गिरोह का भंडाफोड़ करने वाली साइबर थाना, साइबर सेल, सिगरा, लक्सा थाने की टीम को पुलिस आयुक्त की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। टीम में निरीक्षक राकेश कुमार गौतम, संजय मिश्रा, दयाराम, उप निरीक्षक राकेश सिंह भदौरिया, विवेक सिंह, आलोक सिंह रंजन, अजय कुमार पांडेय, हरिकेश यादव, कृष्ण कुमार जायसवाल, भरत भट्ट, सलमान खान, रोहित तिवारी, प्रीति कुमारी, शिवम यादव, हेड कांस्टेबल गणेशजी, रजनीकान्त, गोपाल चौहान, कांस्टेबल मनीष कुमार सिंह, सूर्यभान सिंह, देवेन्द्र यादव, चन्द्रशेखर यादव, अंकित प्रजापति, मुकेश कुमार, अवनीश कुमार सिंह, दिलीप कुमार, जतिन कुमार, त्रिलोकी नाथ, सूर्या कुमार, रवीन्द्र यादव, बृजेश कुमार, प्रीति सिंह, शिव बाबू, आदर्श आनन्द सिंह, रोहित तिवारी, रविश राय, विराट सिंह, अखिलेश सोनकर, रोहित तिवारी, युवराज, विनोद यादव, संजय चौधरी, संग्राम यादव, कर्मजीत यादव, प्रतिभा तिवारी, मनी यादव थे।

