Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नाव पर शराब पार्टी: ओवैसी ने उठाया सवाल, चौतरफा घिरी वाराणसी पुलिस, दो गिरफ्तार

Apr 08, 2026 07:50 am ISTYogesh Yadav वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
share

वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद भेलूपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना पर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए। 

नाव पर शराब पार्टी: ओवैसी ने उठाया सवाल, चौतरफा घिरी वाराणसी पुलिस, दो गिरफ्तार

वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी के बाद शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। वाराणसी पुलिस ने सफाई पेश की तो सोशल मीडिया पर पुलिस की चौतरफा घेरेबंदी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने गंभीर सवाल खड़े किए तो पुलिस एक्शन में आ गई। शराब पार्टी में शामिल दो लोगों को गिऱफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की बातें कहीं जा रही हैं। इससे पहले इफ्तार पार्टी करने वाले एक दर्जन से ज्यादा युवाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सभी अब भी जेल में ही हैं। इन पर एक के बाद एक कई केस दर्ज हो चुके हैं।

डीजे की धुन और छलके जाम

सोशल मीडिया पर सोमवार को एक मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में कुछ लोग गंगा के बीचों-बीच नाव पर डीजे की धुन पर नाचते-गाते दिख रहे थे, जबकि दूसरी नाव पर कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे। पवित्र गंगा में इस तरह की हरकत से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार और वाराणसी पुलिस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने 'एक्स' पूछा कि कुछ समय पहले नाव पर 'इफ्तार पार्टी' और बिरयानी खाने के आरोप में 14 मुस्लिम युवकों को जेल भेज दिया गया था, तो क्या अब शराब पीने वालों पर वैसी ही सख्ती होगी?

ये भी पढ़ें:वाराणसी में नाव पर बिरयानी के बाद बीयर पार्टी, डीजे लगाकर किया डांस

ओवैसी का तीखा हमला

ओवैसी ने सवाल किया, "क्या गंगा में शराब का सेवन जायज है? क्या इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होतीं? क्या सत्ताधारी पार्टी इस पर चुप्पी साधे रहेगी?" उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का चश्मा मजहब देखकर बदल जाता है। मामवा राजनीतिक गलियारे में आते ही वाराणसी पुलिस बैकफुट पर आ गई।

डीसीपी गौरव बंसवाल ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए भेलूपुर एसीपी गौरव कुमार की निगरानी में पुलिस टीम गठित की। पुलिस ने मंगलवार को नगवा के नाव डेकोरेटर अर्जुन राजभर और पुराना रामनगर निवासी रवि उर्फ लाल साहनी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अर्जुन ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ अस्सी घाट से मिर्जापुर गया था और यह पार्टी उसी दौरान हुई थी। नाविक प्रेम साहनी की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

वहीं, वाराणसी पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। गंगा की शुचिता भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें:नाव पर इफ्तार करने वालों पर शिकंजा कसा, नई धाराओं में केस, धमकाने का भी आरोप
ये भी पढ़ें:गंगा में नाव पर इफ्तार करने वालों की जमानत पर सुनवाई से पहले मुश्किल, एक और केस

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने क्या कहा था

वीडियो वायरल होने पर सोमवार को एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। एसीपी ने बताया कि दशाश्वमेध घाट से हर साल अदलपुरा (मिर्जापुर) स्थित शीतला माता की बधावा यात्रा निकाली जाती है। परंपरा के अनुसार माझी समाज के लोगों ने रविवार को इसका आयोजन किया। इस संबंध में माझी समाज के लोगों से पूछताछ की गई। अब तक किसी की पहचान नहीं हो सकी। जांच में शराब पार्टी करने वालों के नाम आने पर कार्रवाई की जाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।