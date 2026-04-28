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पीएम मोदी का आगमन; वाराणसी से पड़ोसी जिलों की बसों का भी बदला रूट, आज और कल डायवर्जन

Apr 28, 2026 07:58 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के चलते 28 और 29 अप्रैल को शहर में भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पड़ोसी जिलों प्रयागराज, जौनपुर और आजमगढ़ की बसों को रिंग रोड पर ही रोका जाएगा। 

पीएम मोदी का आगमन; वाराणसी से पड़ोसी जिलों की बसों का भी बदला रूट, आज और कल डायवर्जन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम पहुंच रहे हैं। उनके आगमन के मद्देनजर यातायात पुलिस ने 28 और 29 अप्रैल की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। एडीसीपी अंशुमान मिश्र ने बताया कि लोगों की सुविधा और सुगम आवागमन के उद्देश्य से 28 अप्रैल को दोपहर 12 से रात 11 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। अगले दिन 29 अप्रैल को सुबह छह से 10 बजे तक यह व्यवस्था रहेगी। पड़ोसी जिलों के लिए चलने वाली बसों का भी रूट बदला गया है।

प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर की ओर से आने वाली बसें मोहनसराय अंडरपास होते हुए मुढ़ैला तिराहे तक जाएंगी। उन्हें मुढ़ैला तिराहे से वापस कर दिया जाएगा। जौनपुर की तरफ से आने वाली बसें हरहुआ रिंग रोड अंडरपास तक ही संचालित होंगी। गाजीपुर और आजमगढ़ की बसें आजमगढ़ रिंग रोड अंडरपास से वापस होंगी।

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बसों और भारी वाहनों पर प्रतिबंध

ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से दो घंटे पहले बाबतपुर चौकी तिराहे से सभी भारी वाहनों, रोडवेज और प्राइवेट बसों का शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्हें बड़ागांव की ओर मोड़ दिया जाएगा। बाबतपुर से हरहुआ के बीच बसों और भारी वाहनों को हरहुआ रिंग रोड से परमपुर अंडरपास होते हुए लोहता डायवर्ट कर जाएगा। हरहुआ ओवरब्रिज पर उनका प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। अमरा अखरी अंडरपास से वाहनों को भिखारीपुर नहीं जाने दिया जाएगा।

इन प्रमुख चौराहों पर बदलेंगे वाहनों के रास्ते

मुढ़ैला, चांदपुर, बौलिया, मंडुवाडीह, लहरतारा, महमूरगंज, रथयात्रा, भिखारीपुर, नरिया, चितईपुर, काली माता मंदिर, लकड़ी मंडी, मरीमाई, मलदहिया, पिशाचमोचन, चेतगंज, विशेश्वरगंज, मच्छोदरी, भदऊ चुंगी, गोदौलिया और सोनारपुरा पर वाहनों का रूट डायवर्जन रहेगा।

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बीएलडब्ल्यू में रहेगा सख्त सुरक्षा प्रबंध

बीएलडब्ल्यू परिसर के अंदर सिनेमा हाल तिराहा, सेंट्रल मार्केट, सूर्य सरोवर, डी-05 रेलवे क्रासिंग, गोमती मार्केट और इंटर कालेज चौराहा समेत कई स्थानों पर वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। कार्यक्रम स्थल की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

चार पहिया और मालवाहक वाहनों के रास्तों में परिवर्तन

बाबतपुर तिराहे से वीवीआईपी आगमन से दो घंटे पहले भारी वाहनों का शहर में प्रवेश बंद हो जाएगा। उन्हें बड़ागांव की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। भलेखा हनुमान मंदिर से वीआईपी आगमन और प्रस्थान के समय सभी वाहनों गिलट बाजार की ओर जाने नहीं दिया जाएगा। चांदपुर चौराहे से केवल कार्यक्रम से संबंधित बसों को ही अनुमति होगी। भेलखा हनुमान मंदिर, मुड़ैला, बलिया, नहरतारा, महमूरगंज, भिखारीपुर, नरिया, चितईपुर, सेंट्रल जेल, भोजूबीर और काली माता मंदिर जैसे प्रमुख चौराहों पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात पूरी तरह डायवर्ट रहेगा।

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निषेधाज्ञा लागू, ड्रोन, पतंग और गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी

वाराणसी। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सोमवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा 18 मई तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तहत 29 अप्रैल तक बिना अनुमति के ड्रोन, पतंग,गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स, एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर के संचालन और उड़ान प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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