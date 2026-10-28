Varanasi MLC Election Result: मोदी की काशी में भाजपा एमएलसी शिक्षक सीट हारी, स्नातक पर भी सपा से पीछे

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा एमएलसी शिक्षक सीट हार गई है। स्नातक एमएलसी सीट पर भी सपा से पीछे चल रही है। शिक्षक पर सपा के लाल बिहारी यादव जीते हैं। स्नातक पर सपा के आशुतोष सिन्हा आगे चल रहे हैं।

यूपी एमएलसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। शिक्षक एमएलसी की सीट भाजपा हार गई है और स्नातक सीट पर भी सपा से पीछे चल रही है। पिछले चुनाव में भी सपा ने भाजपा को हराकर दोनों सीटें जीती थीं। सपा ने अपने प्रत्याशियों को रिपीट किया था। शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने भाजपा के प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रथम वरीयता में चार हजार से ज्यादा वोटों से हराया।

सपा प्रत्याशी को लाल बिहारी यादव को पहले चरण में 6941 और दूसरे में 4017 कुल 10958 वोट मिले। भाजपा के डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र को पहले चरण में 3005 और दूसरे में 3055 यानी कुल 6060 वोट हासिल हुए। अन्य प्रत्याशियों की बता करें तो चेतनारायण सिंह को 3111, अवधेश सिंह को 108, ऋतिका दुबे के 450, डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह को 1088, धर्मेंद्र कुमार यादव को 182, डॉ. फरीद अंसारी को 152, सुधांशु शेखर त्रिपाठी को 533 और संजय राय प्रियदर्शी को 310 वोट हासिल हुए हैं। कुल 1441 मत अवैध घोषित हुए हैं।

दूसरे वरीयता की गिनती से मिली जीत मतगणना के नियमों के मुताबिक प्रथम वरीयता में कुल वैध मतपत्रों के आधी संख्या से एक अधिक वोट को ही निर्णायक माना जाता है। इसके हिसाब से शिक्षक निर्वाचन में जीत के लिए 11472 वोट की जरूरत थी। सबसे अधिक लालबिहारी के 10958 को वोट थे। लेकिन जीत के लिए 514 वोट कम होने से द्वितीय वरीयता के मतों की गणना प्रारम्भ की गई। हालांकि भोर में पाचं बजे तक लाल बिहारी को जीत का प्रमाण पत्र नहीं मिल सका था।

रात 9.30 बजे शुरू हुई स्नातक मतपत्रों की गिनती स्नातक मतपत्रों के मिलान, वैध/अवैध जांच, बंडल बनाने का कार्य करीब 13 घंटे से अधिक समय तक चला। रात करीब 9.30 बजे गणना प्रारम्भ हुई। 14 टेबुलों पर दो शिफ्ट में कर्मचारी गणना कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी और उप निर्वाचन अधिकारी निगरानी के लिए मौजूद थे। स्नातक वोटों की गणना शुरू होने में देर से सुबह से पहुंचे समर्थक काफी उदास नजर आए। इस सीट का परिणाम बुधवार देर रात तक आने की संभावना है।