Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दुकान में चोरी का CCTV वीडियो वायरल, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पर उठे सवाल; दी सफाई

Feb 26, 2026 10:32 am ISTYogesh Yadav वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

वाराणसी में एक कपड़े की दुकान से 10 हजार रुपये के अंडरगारमेंट और अन्य कपड़े चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी भी नजर आ रही हैं। उन्होंने सफाई दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दुकान में चोरी का CCTV वीडियो वायरल, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पर उठे सवाल; दी सफाई

धर्म और संस्कृति की नगरी काशी के व्यापारिक जगत में उस समय हड़कंप मच गया, जब लहुराबीर स्थित एक प्रतिष्ठित कपड़े की दुकान से चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो की खास बात यह थी कि इसमें शहर की एक जानी-मानी चेहरा और वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी भी नजर आ रही थीं। सोनी के साथ आई दो महिलाएं चोरी करते हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने पर सोनी ने अपना वीडियो बयान जारी कर सफाई दी है। मामला पुलिस तक पहुंचा और दुकानदार की तहरीर पर केस भी दर्ज हो गया है।

क्या है पूरा मामला?

लहुराबीर स्थित कपड़ा व्यवसायी सुदीप सिंह की दुकान पर कुछ दिन पूर्व तीन महिलाएं खरीदारी करने पहुंची थीं। दुकानदार का आरोप है कि इन महिलाओं ने करीब 10 हजार रुपये मूल्य के अंडरगारमेंट्स और अन्य कीमती कपड़े पार कर दिए। जब स्टॉक का मिलान किया गया और विसंगति पाई गई तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी के साथ एक अन्य महिला और एक युवती खड़ी हैं।

ये भी पढ़ें:क्यों नीले ड्रम में नहीं ले गया शव? पिता के छह टुकड़े करने वाले बेटे ने बताया

वीडियो में कथित तौर पर दोनों महिलाएं कपड़े देखते समय बड़ी चालाकी से कुछ सामान झोले में छिपाती हुई नजर आ रही हैं। दुकानदार की तहरीर पर चेतगंज पुलिस ने तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

व्यापारी नेता ने जारी किया सफाई का वीडियो

वीडियो वायरल होने और उंगलियां उठने के बाद महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें बाजार में जौनपुर की रहने वाली कुछ परिचित महिलाएं मिली थीं, जो खरीदारी करने की बात कह रही थीं। परिचित होने के नाते वह उनके साथ संबंधित दुकान में चली गईं। सुनीता सोनी का दावा है कि जब वह दुकान में मौजूद थीं, तब उन महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी उन्हें रत्ती भर भी भनक नहीं लगी।

ये भी पढ़ें:भागने वाली हर औरत का यही अंजाम, एलानिया कत्ल के बाद हत्यारे का VIDEO वायरल

भुगतान और समझौते की पहल

सुनीता सोनी ने अपनी छवि को बेदाग बताते हुए कहा कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत जौनपुर की उन महिलाओं से संपर्क किया और उनसे चोरी किए गए सामान का पूरा भुगतान करने या सामान वापस करने को कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दुकानदार सुदीप सिंह से मिलने भी पहुंची थीं, लेकिन उस समय दुकान बंद होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी।

ये भी पढ़ें:ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने थाने में खुद को लगाई आग, पुलिस नहीं छोड़ रही थी बाइक

व्यापारिक संगठनों में हलचल

इस घटना ने शहर के अन्य व्यापारिक संगठनों को भी हैरत में डाल दिया है। एक ओर जहां कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज में दिख रही हरकतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब इस मामले में जौनपुर की उन महिलाओं की तलाश कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या यह सुनियोजित चोरी थी या इसमें किसी प्रकार की गलतफहमी शामिल है। फिलहाल, इस हाई-प्रोफाइल विवाद ने पुलिस और व्यापारी दोनों की चिंता बढ़ा दी है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Varanasi Varanasi News CCTV Footage अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |