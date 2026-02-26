दुकान में चोरी का CCTV वीडियो वायरल, महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पर उठे सवाल; दी सफाई

वाराणसी में एक कपड़े की दुकान से 10 हजार रुपये के अंडरगारमेंट और अन्य कपड़े चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी भी नजर आ रही हैं। उन्होंने सफाई दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

धर्म और संस्कृति की नगरी काशी के व्यापारिक जगत में उस समय हड़कंप मच गया, जब लहुराबीर स्थित एक प्रतिष्ठित कपड़े की दुकान से चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो की खास बात यह थी कि इसमें शहर की एक जानी-मानी चेहरा और वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी भी नजर आ रही थीं। सोनी के साथ आई दो महिलाएं चोरी करते हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो वायरल होने पर सोनी ने अपना वीडियो बयान जारी कर सफाई दी है। मामला पुलिस तक पहुंचा और दुकानदार की तहरीर पर केस भी दर्ज हो गया है।

क्या है पूरा मामला? लहुराबीर स्थित कपड़ा व्यवसायी सुदीप सिंह की दुकान पर कुछ दिन पूर्व तीन महिलाएं खरीदारी करने पहुंची थीं। दुकानदार का आरोप है कि इन महिलाओं ने करीब 10 हजार रुपये मूल्य के अंडरगारमेंट्स और अन्य कीमती कपड़े पार कर दिए। जब स्टॉक का मिलान किया गया और विसंगति पाई गई तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी के साथ एक अन्य महिला और एक युवती खड़ी हैं।

वीडियो में कथित तौर पर दोनों महिलाएं कपड़े देखते समय बड़ी चालाकी से कुछ सामान झोले में छिपाती हुई नजर आ रही हैं। दुकानदार की तहरीर पर चेतगंज पुलिस ने तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

व्यापारी नेता ने जारी किया सफाई का वीडियो वीडियो वायरल होने और उंगलियां उठने के बाद महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें बाजार में जौनपुर की रहने वाली कुछ परिचित महिलाएं मिली थीं, जो खरीदारी करने की बात कह रही थीं। परिचित होने के नाते वह उनके साथ संबंधित दुकान में चली गईं। सुनीता सोनी का दावा है कि जब वह दुकान में मौजूद थीं, तब उन महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी उन्हें रत्ती भर भी भनक नहीं लगी।

भुगतान और समझौते की पहल सुनीता सोनी ने अपनी छवि को बेदाग बताते हुए कहा कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत जौनपुर की उन महिलाओं से संपर्क किया और उनसे चोरी किए गए सामान का पूरा भुगतान करने या सामान वापस करने को कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दुकानदार सुदीप सिंह से मिलने भी पहुंची थीं, लेकिन उस समय दुकान बंद होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी।