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LPG के लिए मारामारी; बनारस में बंद पेट्रोल पंप पर मिले 180 भरे समेत 231 कामर्शियल सिलेंडर

Apr 06, 2026 12:09 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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देश के विभिन्न शहरों में एलपीजी के लिए मारामारी के बीच वाराणसी के एक बंद पेट्रोल पंप पर पुलिस ने छापा मारकर 231 कामर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं। इनमें 180 भरे हुए सिलेंडर शामिल हैं। बरामद सिलेंडरों के तार मिर्जापुर की एक एजेंसी से जुड़े हैं, जिनकी कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही है।

LPG के लिए मारामारी; बनारस में बंद पेट्रोल पंप पर मिले 180 भरे समेत 231 कामर्शियल सिलेंडर

उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न शहरों में एलपीजी गैस के लिए मारामारी मची हुई है। लोगों की कतारें दिखाई दे रही हैं। इस बीच वाराणसी पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी से जुड़े मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। रविवार को चौकाघाट स्थित एक बंद पेट्रोल पंप की बिल्डिंग में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित कामर्शियल गैस सिलेंडरों को जप्त किया गया। इस कार्रवाई से गैस माफियाओं और कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है।

गुप्त सूचना पर कैंट पुलिस की छापेमारी

कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्र को सूचना मिली थी कि चौकाघाट स्थित 'सभरवाल ब्रदर्स' के बंद पड़े पेट्रोल पंप की बिल्डिंग का इस्तेमाल गैस सिलेंडरों के अवैध डंपिंग यार्ड के रूप में किया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए कैंट एसीपी अपूर्व पांडेय, प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा और नदेसर चौकी प्रभारी सुमित पांडेय ने पुलिस बल के साथ मौके पर धावा बोल दिया।

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छापेमारी के दौरान पुलिस की आंखें फटी रह गई जब वहां कुल 231 कमर्शियल सिलेंडर पाए गए। इनमें से 180 सिलेंडर पूरी तरह भरे हुए थे, जबकि 51 खाली थे। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह स्पष्ट रूप से अवैध भंडारण और सप्लाई के सिंडिकेट का मामला लग रहा है।

कार्रवाई देख मौके से फरार हुए आरोपी

दिलचस्प बात यह है कि छापेमारी के दौरान वहां गैस एजेंसी से जुड़े कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए तर्क दिया कि वाहन खराब होने के कारण सिलेंडर अस्थायी रूप से यहां उतारे गए थे। हालांकि, जब पुलिस ने जिला पूर्ति विभाग की टीम को मौके पर बुलाने की प्रक्रिया शुरू की तो सभी संबंधित लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इससे दाल में कुछ काला होने का संदेह पुख्ता हो गया।

मिर्जापुर से जुड़े हैं तार, कालाबाजारी की आशंका

जांच में यह बात सामने आई है कि बरामद किए गए सिलेंडर मिर्जापुर के अदलहाट स्थित एक गैस एजेंसी के हैं। आशंका जताई जा रही है कि वाराणसी में गैस की कमी का फायदा उठाने के लिए इन्हें यहां अवैध रूप से स्टॉक किया गया था ताकि ऊंचे दामों पर होटलों और कामर्शियल प्रतिष्ठानों को सप्लाई की जा सके। जिला आपूर्ति अधिकारी को मौके पर बुलाकर सिलेंडरों की तस्दीक कराई जा रही है।

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मिर्जापुर के पूर्ति निरीक्षक प्रदीप शुक्ला को भी सत्यापन के लिए बुलाया गया है। प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी खेप बिना किसी वैध परमिट के जिले की सीमा पार कर वाराणसी कैसे पहुँची।

सख्त कार्रवाई की तैयारी

कैंट पुलिस का कहना है कि एलपीजी की किल्लत के समय इस तरह का भंडारण करना गंभीर अपराध है। सभरवाल ब्रदर्स के बंद पंप के मालिकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद संबंधित गैस एजेंसी का लाइसेंस निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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