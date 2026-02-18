वाराणसी का इंस्पेक्टर प्रयागराज में गिरफ्तार, फाइनल रिपोर्ट के बदले मांगे थे युवक से 75 हजार रुपये
प्रयागराज के बारा थाना प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को 75 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने एक मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के बदले रिश्वत मांगी थी। उधर, धूमनगंज में नगर निगम के टैक्स कलेक्टर को विजिलेंस टीम ने घूस लेते हुए पकड़ लिया।
यूपी के प्रयागराज में घूसखोरी का मामला सामने आया है। दरअसल, यमुनापार में बारा थाना प्रभारी विनोद कुमार सोनकर को एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को 75 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने एक मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के बदले रिश्वत मांगी थी। उधर, धूमनगंज में नगर निगम के टैक्स कलेक्टर अनूप चंद्र मिश्र को विजिलेंस टीम ने दस हजार रुपये घूस लेते हुए पकड़ लिया।
भदोही जिले लुकमनपुर सुरियावां के रहने वाले संतोष कुमार दुबे ने एंटी करप्शन प्रयागराज में बारा थाना प्रभारी विनोद कुमार सोनकर के खिलाफ 75 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। एंटी करप्शन निरीक्षक मृत्युंजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम ने बुधवार दोपहर करीब पौने तीन बजे बारा थाने में योजनाबद्ध तरीके से इंस्पेक्टर विनोद कुमार सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से वाराणसी सारनाथ रहने वाले इंस्पेक्टर विनोद सोनकर को गिरफ्तार कर घूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
टैक्स कलेक्टर भी घूस लेते पकड़ा गया
उधर, विजिलेंस टीम ने मंगलवार दोपहर ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम के टैक्स कलेक्टर अनूप चंद्र मिश्र को दस हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता राजकुमार यादव ने 17 फरवरी को विजिलेंस एसपी से शिकायत की थी। राजकुमार यादव ने अपनी मां के नाम कराई गई रजिस्ट्री के नामांतरण के लिए नगर निगम कार्यालय में पत्रावली जमा की थी। आरोप है कि नगर निगम के राजस्व निरीक्षक अनूप चंद्र मिश्र ने फाइल पर रिपोर्ट लगाने के एवज में 10 हजार रुपये की मांग की थी।
शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस की ट्रैप टीम ने योजना बनाकर आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त अनूप चंद्र मिश्र नगर निगम के जोन संख्या क्षेत्र खुल्दाबाद में टैक्स कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। विजिलेंस टीम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
लेखपाल 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
इससे पहले चंदौली जिले के सकलडीहा तहसील क्षेत्र में तैनात लेखपाल पंकज कुमार यादव को एंटी करप्शन टीम ने 16 फरवरी की दोपहर 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने इस मामले में उसके चचेरे भाई सुखबीर को भी पकड़ लिया है। आरोप है कि लेखपाल ने रिपोर्ट लगाने के नाम पर शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को सकलडीहा स्थित एक कमरे में रिश्वत लेते पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को मुगलसराय कोतवाली लाया गया, जहां आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
