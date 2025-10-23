यूपी से एमपी के लिए वंदेभारत की सौगात, वाराणसी, चित्रकूट, खजुराहो आना-जाना आसान

संक्षेप: यूपी से एमपी के लिए वंदेभारत की सौगात मिली है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से खजुराहो वाया चित्रकूट धाम नई वंदेभारत ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन के चलने से सबसे बड़ा फायदा बुंदेलखंड के लोगों को होगा। यह ट्रेन बुंदेलखंड के चित्रकूट के साथ ही बांदा, महोबा में भी रुकेगी।

उत्तर प्रदेश (यूपी) से मध्य प्रदेश (एमपी) के लिए नई वंदेभारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यह वंदेभारत ट्रेन खजुराहों के बीच चलेगी। इस ट्रेन के चलने से चित्रकूट धाम आना-जाना भी आसान हो जाएगा। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा बुंदेलखंड को होगा। यहां के चित्रकूट के साथ ही बांदा और महोबा भी यह ट्रेन रुकेगी। खजुराहो से भाजपा के सांसद विष्णु दत्त शर्मा के प्रस्ताव पर नई ट्रेन को चलाने की स्वीकृति रेल मंत्रालय से मिली है। खुद सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने एक्स पर नई ट्रेन का टाइम टेबल भी पोस्ट किया है। यह ट्रेन वाराणसी से विंध्याचल, प्रयागराज के छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा होते हुए खजुराहो जाएगी। पूरा सफर साढ़े 7 घंटे में पूरा होगा। सफर पूरा करेगी। सांसद ने रेल मंत्रालय के इस फैसले को बुंदेलखंड की जनता को दीपावली का उपहार बताया है।

सांसद ने ट्रेन का जो टाइम टेबल जारी किया है, उसके अनुसार वाराणसी से खजुराहो के लिए वंदे भारत सुबह 5 बजे कैंट स्टेशन यानी वाराणसी जंक्शन से छूटकर ब्लॉक हट ए पहुंचेगी। यहां से 6 बजकर 55 मिनट पर विंध्याचल पहुंचेगी। 8 बजे प्रयागराज के छिवकी स्टेशन और वहां से चित्रकूट धाम सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर पहुंचेगी। सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर बांदा और फिर यहां से 12 बजकर 8 मिनट पर महोबा पहुंचने के बाद 1 बजकर 10 मिनट पर ट्रेन खजुराहो पहुंच जाएगी। वापसी में यही ट्रेन खजुराहो से 3 बजकर 20 मिनट पर चलकर रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी।