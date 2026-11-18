देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा किनारे रहने की मारामारी से सुइट का किराया दो लाख तक पहुंच गया है। दो नए क्रूज आने के बाद भी इसका किराया आसमान पर है। 80 हजार किराया के बाद भी बुकिंग फुल हो गई है।

वाराणसी प्रमुख संवाददाता। देव दीपावली पर देश-विदेश से पर्यटक बनारस पहुंचते हैं। इस साल भी आयोजन की भव्यता को निहारने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शहर के बड़े होटलों समेत घाट किनारे और आसपास के लगभग सभी होटल, होम स्टे, पीजी देव दीपावली पर बुक हैं। वहीं इस साल दो नए क्रूज की सवारी भी पर्यटक करेंगे। गंगा में इस साल निर्वाणा और वेदा नाम के क्रूज बेड़े में शामिल हुए हैं। ये क्रूज पहली बार देव दीपावली से संचालन शुरू करेंगे, जिससे अब छह क्रूजों पर पर्यटक सवार होकर देव दीपावली क्रूज खूबसूरती देखेंगे।

घाट किनारे तीन आलीशान होटलों में एक कमरे का एक दिन का किराया दो लाख रुपये तक है। दरभंगा घाट, मेहता घाट, राणामहल घाट पर बड़े होटलों में एक सुइट का दो दिन का पैकेज ढाई लाख से चार लाख रुपये तक है। नये क्रूज में डीलक्स रूम की बुकिंग 80 हजार रुपये में हुई है। देव दीपावली पर क्रूज पर सवार होकर घाटों की छटा निहारने के लिए पर्यटकों ने कुछ घंटों के लिए 25 हजार रुपये तक का भुगतान किया है।

टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि इस साल देव दीपावली पर पर्यटन का व्यवसाय अच्छा है। होटलों के साथ होम स्टे और पीजी में कमरों की संख्या बढ़ने से अब ज्यादा मेहमानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो रही है। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के सचिव सौरभ पांडेय ने कहा कि देव दीपावली पर इस बार दो नए क्रूज आए हैं, जिसमें बुकिंग फुल हो गई है।

एक बजड़ा साढ़े तीन लाख रुपये में इस साल भी बजड़ों की अच्छी बुकिंग हुई है और एक बजड़ा एक से साढ़े तीन लाख रुपये तक में बुक हुआ है। बुक माइ शो और कुछ ऐप के माध्यम से साधारण नावों पर शेयरिंग के आधार पर भी बुकिंग चल रही है। नावों पर शेयरिंग के लिए भी एक पर्यटक से अस्सी घाट से नमो घाट के सफर के लिए तीन हजार रुपये तक लिए गये हैं।