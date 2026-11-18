वाराणसी में देव दीपावली पर गंगा किनारे दो लाख में सुइट, क्रूज में 80 हजार का रूम, तीन लाख में बजड़ा
देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा किनारे रहने की मारामारी से सुइट का किराया दो लाख तक पहुंच गया है। दो नए क्रूज आने के बाद भी इसका किराया आसमान पर है। 80 हजार किराया के बाद भी बुकिंग फुल हो गई है।
वाराणसी प्रमुख संवाददाता। देव दीपावली पर देश-विदेश से पर्यटक बनारस पहुंचते हैं। इस साल भी आयोजन की भव्यता को निहारने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शहर के बड़े होटलों समेत घाट किनारे और आसपास के लगभग सभी होटल, होम स्टे, पीजी देव दीपावली पर बुक हैं। वहीं इस साल दो नए क्रूज की सवारी भी पर्यटक करेंगे। गंगा में इस साल निर्वाणा और वेदा नाम के क्रूज बेड़े में शामिल हुए हैं। ये क्रूज पहली बार देव दीपावली से संचालन शुरू करेंगे, जिससे अब छह क्रूजों पर पर्यटक सवार होकर देव दीपावली क्रूज खूबसूरती देखेंगे।
घाट किनारे तीन आलीशान होटलों में एक कमरे का एक दिन का किराया दो लाख रुपये तक है। दरभंगा घाट, मेहता घाट, राणामहल घाट पर बड़े होटलों में एक सुइट का दो दिन का पैकेज ढाई लाख से चार लाख रुपये तक है। नये क्रूज में डीलक्स रूम की बुकिंग 80 हजार रुपये में हुई है। देव दीपावली पर क्रूज पर सवार होकर घाटों की छटा निहारने के लिए पर्यटकों ने कुछ घंटों के लिए 25 हजार रुपये तक का भुगतान किया है।
टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि इस साल देव दीपावली पर पर्यटन का व्यवसाय अच्छा है। होटलों के साथ होम स्टे और पीजी में कमरों की संख्या बढ़ने से अब ज्यादा मेहमानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो रही है। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के सचिव सौरभ पांडेय ने कहा कि देव दीपावली पर इस बार दो नए क्रूज आए हैं, जिसमें बुकिंग फुल हो गई है।
एक बजड़ा साढ़े तीन लाख रुपये में
इस साल भी बजड़ों की अच्छी बुकिंग हुई है और एक बजड़ा एक से साढ़े तीन लाख रुपये तक में बुक हुआ है। बुक माइ शो और कुछ ऐप के माध्यम से साधारण नावों पर शेयरिंग के आधार पर भी बुकिंग चल रही है। नावों पर शेयरिंग के लिए भी एक पर्यटक से अस्सी घाट से नमो घाट के सफर के लिए तीन हजार रुपये तक लिए गये हैं।
11 लाख दीए होंगे रोशन, लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी
24 नवंबर की शाम देव दीपावली पर सभी घाटों पर दीप प्रज्वलित होंगे और दशाश्वमेध घाट पर विश्वप्रसिद्ध महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 11 लाख दीए रोशन होंगे। इसके बाद चेत सिंह घाट पर भव्य प्रोजेक्शन एवं लेजर शो, दशाश्वमेध व अस्सी घाट के सामने ड्रोन शो तथा काशी विश्वनाथ धाम घाट के सामने ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। सारनाथ, मार्कण्डेय महादेव मंदिर, शूलटंकेश्वर मंदिर और प्रमुख कुंडों पर भी दीपोत्सव के विशेष प्रबंध किए जाएं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।