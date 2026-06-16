तंत्र-मंत्र के चक्कर में वाराणसी के दलित बस्ती में हत्या, मर्डर के सभी गए विंध्याचल, लौटकर की दारू पार्टी
तंत्र-मंत्र के चक्कर में वाराणसी के दलित बस्ती में हत्या की वारदात सामने आई है। राजन की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चौक पुलिस और एसओजी ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के बाराणसी जिले में दलित बस्ती में तंत्र-मंत्र के चक्कर में सनसनीखेज मर्डर सामने आया है। बेनिया स्थित दलित बस्ती में 50 वर्षीय राजन की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चौक पुलिस और एसओजी ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी पड़ोस के विशाल भारती उर्फ जानू ने बताया कि राजन तंत्र-मंत्र करता था। उसके काले जादू के कारण पिछले एक साल में पिता, भाभी और भतीजी की मौत हो गई।
एडीसीपी काशी वैभव बांगर, एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में विशाल भारती, कृष्णा वाल्मीकि, चुरामनपुर (लोहता) का विकास विश्वकर्मा और मरेठवा पोखरा (लोहता) का सुजीत वाल्मीकि हैं। उनके पास से घटना में प्रयुक्त .32 की देशी पिस्टल और दो बाइकें बरामद की गईं। पुलिस की पूछताछ में विशाल ने बताया कि राजन के काले जादू की छाया परिवार पर पड़ गई थी। बीते साल भाभी और भतीजी की अकाल मौत हुई। जबकि इसी जनवरी में पिता राजेंद्र भारती का निधन हो गया। वह और उसका परिवार कई ओझा के पास गए। सभी ने राजन का नाम लिया। लिहाजा परिवार में आगे किसी की जान न जाए, इसलिए उसने हत्या की साजिश रची। इसके लिए दोस्तों का सहारा लिया। बताया कि होटल में काम करने वाले सुजीत वाल्मीकि ने पिस्टल दी थी। हत्या के बाद आरोपी विंध्याचल गए और लौटने के बाद दारू पार्टी की।
‘सपने में पिता ने भी लिया राजन का नाम’
विशाल पकड़े जाने के बाद पुलिस को बरगलाता रहा। कहता रहा कि उसके पिता सपने में आते थे। कहते थे वह राजन की वजह से मरे हैं। पूछताछ के दौरान अचानक चिल्लाने लगा, बदन ऐंठने लगा। कहने लगा कि उसके पिता उस पर सवार हो चुके हैं। पुलिस ने सख्ती की तो सही हुआ।
कृष्णा और विकास ने की रेकी
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपी दोस्त हैं। शनिवार को हत्या की साजिश रची गई। रविवार रात कृष्णा और विकास दलित बस्ती पहुंचे। घर के बाहर राजन की दूसरी पत्नी, बड़ा बेटा और अन्य सदस्य सो रहे थे। कृष्णा और विकास ने पास से देखा और लौट कर विशाल एवं सुजीत को बताया कि चारपाई पर राजन मुंह पर गमछा डालकर सोया है। इसके बाद सुजीत के साथ पहुंचे विशाल ने सिर में दो गोली मारी और भाग निकले।
धुत थे सभी, नहीं सुनी गोली की आवाज
पुलिस के अनुसार असहले में साइलेंसर आदि लगाने की बात सामने नहीं आई है। सभी शराब के नशे में थे। आशंका है कि इसी वजह से गहरी नींद में थे और किसी को गोली चलने की आवाज नहीं सुनाई दी। फुटेज में विशाल गोली मारते कैद हुआ है।
पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम
गिरफ्तारी करने वाली टीम में चौक थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप मिश्रा, एसओजी प्रभारी गौरव कुमार सिंह, उप निरीक्षक संदीप सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, आयुष पांडेय, राजेश यादव, हेड कांस्टेबल विनोद सरोज, दिलीप सिंह, कांस्टेबल आलोक मौर्या, इंद्रेश सिंह, प्रेमशंकर पटेल, मनीष तिवारी, सुमित शाही, पारुल कुमार, राज मल्होत्रा, हीरालाल, सर्विलांस सेल के कांस्टेबल प्रशांत तिवारी और अश्विनी सिंह थे। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने टीम के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें