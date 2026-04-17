कफ सिरप तस्करी; मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और पिता भोला पर शिकंजा, 39000 पेज की चार्जशीट दाखिल

वाराणसी पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता समेत 18 लोगों के खिलाफ 39 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। गिरोह पर फर्जी फर्मों और हवाला के जरिए अवैध कारोबार चलाने का आरोप है। मुख्य आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और स्थायी वारंट जारी हो चुका है।

कफ सिरप तस्करी में सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को एफटीसी-14 कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। यह करीब 39 हजार पेज की है जिसका सार (समरी) 60 पेज में है। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया।

कोतवाली थाना प्रभारी एवं विवेचक दयाशंकर सिंह ने बताया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी में प्रह्लाद घाट में कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और 40 अन्य फर्म संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में भगोड़ा शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और गिरफ्तार 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। उसे गुरुवार को कोर्ट में दाखिल किया गया।

चार्जशीट में फर्जी फॉर्म, ई-वे बिल, जीएसटी के कागजात, कॉल डिटेल शामिल किया गया है। अब तक कोतवाली में दर्ज केस में 37 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में हवाला कारोबार को भी सफेद करने का खेल किया गया। मुख्य सरगना ने इसके लिए अपने कईप परिचितों और रिश्तेदारों के नाम से शराब की दुकानों के लाइसेंस लिए।

इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद, बजरडीहा निवासी प्रतीक मिश्रा, खोजवां निवासी विशाल कुमार सोनकर, पांडेयपुर के स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी प्रतीक कुमार गुजराती, भेलूपुर के ताराधाम कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र अग्रवाल, चौक के जालपा देवी निवासी आदित्य जायसलाल, गायघाट निवासी राहुल यादव, पानदरीबा निवासी हिमांशु कसेरा, मैदागिन गोलघर के सिद्धमाता गली निवासी आकाश पाठक, आजमगढ़ के नरवे निवासी विकास सिंह, जौनपुर के ख्वाजा दोस्त के निकट के निवासी अंकित श्रीवास्तव, चंदौली के चंदासी निवासी स्वप्निल केसरी, सप्तसागर निवासी दिनेश यादव, ईश्वरगंगी निवासी दिनेश यादव, आशीष यादव, साकेत नगर लंका निवासी महेश खेतान, हुकुलगंज निवासी बादल आर्या, विशाल कुमार जायसवाल हैं।

रोहनिया केस में शुभम के खिलाफ स्थायी वारंट रोहनिया में दर्ज मुकदमे में भगोड़ा घोषित शुभम जायसवाल के खिलाफ एफटीसी-14 की कोर्ट से स्थाई अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय कोर्ट से यह वारंट जारी किया गया है। इंटरपोल को भी इसकी प्रति भेजी गई है।