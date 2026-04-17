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कफ सिरप तस्करी; मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और पिता भोला पर शिकंजा, 39000 पेज की चार्जशीट दाखिल

Apr 17, 2026 01:00 pm ISTYogesh Yadav वाराणसी, प्रमुख संवाददाता
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वाराणसी पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता समेत 18 लोगों के खिलाफ 39 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। गिरोह पर फर्जी फर्मों और हवाला के जरिए अवैध कारोबार चलाने का आरोप है। मुख्य आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और स्थायी वारंट जारी हो चुका है।

कफ सिरप तस्करी; मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और पिता भोला पर शिकंजा, 39000 पेज की चार्जशीट दाखिल

कफ सिरप तस्करी में सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को एफटीसी-14 कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। यह करीब 39 हजार पेज की है जिसका सार (समरी) 60 पेज में है। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया।

कोतवाली थाना प्रभारी एवं विवेचक दयाशंकर सिंह ने बताया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी में प्रह्लाद घाट में कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और 40 अन्य फर्म संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में भगोड़ा शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और गिरफ्तार 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। उसे गुरुवार को कोर्ट में दाखिल किया गया।

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चार्जशीट में फर्जी फॉर्म, ई-वे बिल, जीएसटी के कागजात, कॉल डिटेल शामिल किया गया है। अब तक कोतवाली में दर्ज केस में 37 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में हवाला कारोबार को भी सफेद करने का खेल किया गया। मुख्य सरगना ने इसके लिए अपने कईप परिचितों और रिश्तेदारों के नाम से शराब की दुकानों के लाइसेंस लिए।

इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद, बजरडीहा निवासी प्रतीक मिश्रा, खोजवां निवासी विशाल कुमार सोनकर, पांडेयपुर के स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी प्रतीक कुमार गुजराती, भेलूपुर के ताराधाम कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र अग्रवाल, चौक के जालपा देवी निवासी आदित्य जायसलाल, गायघाट निवासी राहुल यादव, पानदरीबा निवासी हिमांशु कसेरा, मैदागिन गोलघर के सिद्धमाता गली निवासी आकाश पाठक, आजमगढ़ के नरवे निवासी विकास सिंह, जौनपुर के ख्वाजा दोस्त के निकट के निवासी अंकित श्रीवास्तव, चंदौली के चंदासी निवासी स्वप्निल केसरी, सप्तसागर निवासी दिनेश यादव, ईश्वरगंगी निवासी दिनेश यादव, आशीष यादव, साकेत नगर लंका निवासी महेश खेतान, हुकुलगंज निवासी बादल आर्या, विशाल कुमार जायसवाल हैं।

रोहनिया केस में शुभम के खिलाफ स्थायी वारंट

रोहनिया में दर्ज मुकदमे में भगोड़ा घोषित शुभम जायसवाल के खिलाफ एफटीसी-14 की कोर्ट से स्थाई अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय कोर्ट से यह वारंट जारी किया गया है। इंटरपोल को भी इसकी प्रति भेजी गई है।

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इंटरपोल की नजर और रेड कॉर्नर नोटिस

मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल पुलिस की पकड़ से बचने के लिए विदेश भाग चुका है, जिसके चलते उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस दिया गया है। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि शुभम के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। अब स्थानीय कोर्ट से उसके खिलाफ 'स्थायी अरेस्ट वारंट' भी जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति इंटरपोल को भेजी गई है। पुलिस ने चार्जशीट में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) और डिजिटल साक्ष्यों को मुख्य आधार बनाया है, ताकि तस्करी के इस संगठित ढांचे को अदालत में पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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