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कार से महिला को धक्का लगने पर कारोबारी की पीट-पीटकर हत्या, वाराणसी में सनसनीखेज वारदात

Apr 27, 2026 11:31 am ISTYogesh Yadav पिंडरा (वाराणसी)। संवाददाता
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वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में कार से एक महिला को धक्का लगने पर भीड़ ने 40 वर्षीय कारोबारी मनीष सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 8 नामजद और 7 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

कार से महिला को धक्का लगने पर कारोबारी की पीट-पीटकर हत्या, वाराणसी में सनसनीखेज वारदात

धर्म और शांति की नगरी काशी का ग्रामीण इलाका रविवार रात उस समय दहल उठा, जब मामूली सड़क दुर्घटना ने एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा (घमहापुर) गांव में एक कारखाने के मालिक को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसकी कार से एक महिला को हल्की टक्कर लग गई थी। इस मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) की घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है।

कारखाने से घर लौटते समय हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, भरथरा निवासी 40 वर्षीय मनीष सिंह अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित दोना-पत्तल का कारखाना चलाते थे। रविवार रात करीब 11:00 बजे वह कारखाने से काम निपटाकर अपनी कार से घर लौट रहे थे। गांव के रास्ते में उनकी कार से गांव की ही एक महिला बिंदु देवी को धक्का लग गया। टक्कर लगने से महिला के पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। इस मामूली दुर्घटना के बाद वहां मौजूद ग्रामीण और महिला के परिजन उग्र हो गए।

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लाठी-डंडों और ईंटों से किया जानलेवा हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के बाद मनीष और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला बेकाबू हो गया। आक्रोशित भीड़ ने मनीष को कार से खींच लिया और उन पर लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। मनबढ़ों ने मनीष को तब तक पीटा जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और मनीष को लहूलुहान हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) बसनी ले गए। वहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बीएचयू (BHU) ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

गांव में भारी तनाव, पीएसी और कई थानों की फोर्स तैनात

हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एडीसीपी नृपेंद्र कुमार, कार्यवाहक एसीपी अंजनी रॉय और कई थानों के इंस्पेक्टर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। गांव में तनावपूर्ण शांति को देखते हुए पीएसी (PAC) की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने शव को सुरक्षित शिवपुर मर्चरी हाउस में रखवा दिया है।

मृतक के चाचा अरुण कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 11 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। मृतक मनीष सिंह के घर पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर आने-जाने वाले पर पुलिस की पैनी नजर है ताकि कोई बाहरी भीड़ जमा न हो सके।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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