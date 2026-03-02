Hindustan Hindi News
वाराणसी ने तोड़ा चीन का 8 साल पुराना रिकॉर्ड, पौधारोपण में रचा विश्व कीर्तिमान

Mar 02, 2026 01:28 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
वाराणसी ने डोमरी सूजाबाद में एक घंटे में 2,51,446 पौधे रोपकर चीन का रिकॉर्ड तोड़ा। Guinness World Records की टीम ने गिनती के बाद विश्व कीर्तिमान की घोषणा की और महापौर को प्रमाण पत्र सौंपा।

काशी ने रविवार को चीन को पछाड़कर पौधरोपण में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। डोमरी सूजाबाद क्षेत्र में लगभग 350 बीघे भूमि पर करीब एक घंटे के भीतर दो लाख 51 हजार 446 पौधे रोपे गए। इससे पहले चीन ने वर्ष 2018 में हेनान प्रांत में एक घंटे में एक लाख 53 हजार 981 पौधे रोपकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ड्रोन कैमरों, डिजिटल काउंटिंग सिस्टम और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हर गतिविधि की बारीकी से निगरानी की गई। पौधरोपण की प्रक्रिया को सेक्टरवार विभाजित किया गया था, ताकि गिनती में कोई त्रुटि न हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के जज ऋषिनाथ और निश्चल बरोत ने नए विश्व रिकॉर्ड की आधिकारिक घोषणा की और कार्यक्रम स्थल पर महापौर अशोक कुमार तिवारी को प्रमाण पत्र प्रदान किया।

ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए पौधारोपण की पहल

नगर निगम ने वाराणसी को ग्रीन एरिया बढ़ाने के लिए पौधरोपण की पहल की। इसके लिए डोमरी सूजाबाद क्षेत्र का चयन किया गया। इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में मियावाकी पद्धति से सघन वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके तहत रविवार को सुबह 9:10 बजे पौधरोपण अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर अशोक कुमार तिवारी, बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से की।

पांच सौ वालंटियरों ने की पौधों की गिनती

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने रोपे गए पौधों की गिनती दो चरण में पूरी की। पहले चरण में रोपे गए सभी पौधों को शामिल किया गया। इसके बाद 500 वालंटियरों को अलग-अलग डिजिटल फॉर्म उपलब्ध कराए गए। इन फॉर्म पर ठीक से न रोपे गए पौधों और सूखे पौधों को हटाकर गिनती की गई। इसके बाद रिकार्ड की घोषणा हुई।

'नमो वन’ दिया नाम

डोमरी में तैयार होने वाले ग्रीन एरिया का नाम नमो वन दिया गया है। यहां 27 प्रजातियों के पौधे रविवार को रोपे गए। इनमें शीशम, अर्जुन, सागौन, आम, अमरूद, बांस, जामुन,पीपल, महुआ, महोगनी, चितवन, अनार, शहतूत, बेल, करौंदा, शतावरी, अश्वगंधा, नींबू, पपीता, गुड़हल, हरसिंगार आदि शामिल हैं। जैव विविधता को मिलेगा बढ़ावा : काशी में इस पहल का उद्देश्य शहरी वन जैव विविधता को बढ़ावा देना, गंगा नदी के तट को और सुदृढ़ बनाना तथा पर्यावरणीय संतुलन को बेहतर बनाना है।

पीएम मोदी की प्रेरणा से हुआ संभव

वाराणसी के मेयर अशोक कुमार ने बताया कि काशी अपनी प्राचीन परंपराओं को संजोए रखने के साथ-साथ पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सीएम योगी के मार्गदर्शन से संभव हो सकी है।

