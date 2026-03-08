'मैं गैर की अमानत...', सुहागरात पर ही पति से बनाई दूरी; अब 'मुस्कान कांड' जैसी धमकी

वाराणसी के भेलूपुर में एक विवाहिता ने अपने पति को 'मुस्कान ड्रम कांड' जैसी मौत देने की धमकी दी है। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी का किसी और से संबंध है और वह सुहागरात से ही दूरी बना रही थी। पुलिस ने पत्नी और उसके भाइयों पर केस दर्ज किया है।

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के डुमरांव बाग कॉलोनी निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके मायके वालों के खिलाफ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध है और वह उसे तलाक देने के लिए दबाव बना रही है। बात सिर्फ अनबन तक सीमित नहीं रही, पत्नी ने पति को आगाह किया है कि यदि उसने रास्ता नहीं छोड़ा, तो वह उसका हाल भी मेरठ की मुस्कान की तरह 'नीले ड्रम वाले कांड' जैसा कर देगी।

विवाह की पहली रात से ही बढ़ा विवाद पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, पीड़ित युवक का विवाह 21 जनवरी 2025 को बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली एक युवती के साथ हुआ था। युवक ने बताया कि शादी के बाद पहली ही रात (सुहागरात) को उसकी पत्नी ने किसी न किसी बहाने से साथ सोने से इनकार कर दिया और दूरी बनाए रखी। पति अपनी नौकरी के कारण कुछ दिनों बाद कार्यस्थल पर चला गया। शादी के करीब एक महीने बाद जब युवती अपने मायके विदा हुई, तब उसने असली रंग दिखाना शुरू किया।

"मैं दूसरे की अमानत हूँ..." पति का आरोप है कि मायके पहुंचने के बाद पत्नी ने फोन पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह "दूसरे की अमानत" है और उसके साथ जीवन नहीं बिता सकती। उसने पति को उसे भूल जाने और तुरंत तलाक देने की बात कही। विवाद तब और बढ़ गया जब पत्नी ने फोन पर धमकियां देनी शुरू कीं। उसने कथित तौर पर कहा कि यदि उसे विदा कराने की कोशिश की गई या तलाक में देरी हुई, तो वह मेरठ के चर्चित 'मुस्कान हत्याकांड' (जिसमें शव नीले ड्रम में मिला था) जैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।

घर घुसकर मारपीट और हंगामा लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर पति ने जनवरी 2026 में तय किया कि वह होली की छुट्टियों में घर आएगा और परिवार के बीच बैठकर मसला सुलझाएगा। आरोप है कि बीते 3 मार्च की रात करीब 9 बजे, पत्नी अपने भाइयों आनंद राठौर, मनोरंजन उर्फ मनु, जीजा विजय और राजू के साथ अचानक बिना किसी सूचना के युवक के घर धमक पड़ी। बातचीत के दौरान आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और दोबारा वही 'ड्रम कांड' वाली धमकी दोहराते हुए वहां से चले गए।