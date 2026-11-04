अखिलेश ने बीजेपी को लेकर किया था एक और बड़ा दावा, सिर्फ चुनाव न लड़ने वाले बयान पर मचा बवाल

पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश ने अपने चिरपरिचित मजाकिया अंदाज में कहा, हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं, जब चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसलिए वही करेंगे जो हमारे लिए शुभ है।

अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने के बयान के बीच सपा प्रमुख का वो बड़ा दावा चर्चाओं से बाहर हो गया, जो उन्होंने बीजेपी को लेकर किया था।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे अखिलेश ने कहा कि वे बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके इस ऐलान के बाद राज्य में राजनीतिक बवाल मच गया और बीजेपी ने तो उन्हें रणछोर तक कह डाला।

हालांकि, अखिलेश के चुनाव न लड़ने के बयान के बीच सपा प्रमुख का वो बड़ा दावा चर्चाओं से बाहर हो गया, जो उन्होंने बीजेपी को लेकर किया था।

अखिलेश यादव ने क्या कहा? दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश ने अपने चिरपरिचित मजाकिया अंदाज में कहा, "हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं, जब चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसलिए वही करेंगे जो हमारे लिए शुभ है।"

उन्होंने कहा कि 2012 में भी वह लोकसभा सदस्य रहते हुए सीधे मुख्यमंत्री बने थे और इस बार भी लोकसभा सदस्य रहते हुए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि वाराणसी में समाजवादी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी तो उन्होंने पत्रकार से कहा , "तुम सीट बताओ।"

अखिलेश ने बीजेपी को लेकर किया था बड़ा दावा अखिलेश यादव का यह बयान तो खूब चर्चाओं में रहा, लेकिन इस बीच उनका को वो दावा काफी पीछे छूट गया जो उन्होंने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को लेकर किया।

अखिलेश ने एक सवाल के जवाब में दावा किया कि इस बार भाजपा में सबसे पहले मंत्रियों के टिकट कटने वाले हैं। संकेत दिया कि उनमें बनारस के भी मंत्री हैं।

उन्होंने कहा, “विधानपरिषद चुनाव से पहले भाजपा के 100 विधायकों के टिकट कटने वाले थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद अब 200 टिकट काटे जाएंगे।”

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन एमएलसी चुनाव हराना चाहता था लेकिन बाबा विश्वनाथ ने दो सीटें जिता कर डबल आशीर्वाद दिया। मतगणना के दौरान जिसका चुनाव से मतलब नहीं था, भाजपा ने उसके खिलाफ भी नारे लगाए। उनकी हताशा अभी से दिखने लगी है।

बीजेपी ने अखिलेश को बताया ‘रणछोर’ अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने वाले बयान पर बीजेपी के यूपी प्रदेशाध्यक्ष पंकच चौधरी ने उन्हें रणछोर बताया।

चौधरी ने X पर एक पोस्ट कर लिखा, "रणछोड़ अखिलेश.. पहले चुनौती दी, अब भाग खड़े हुए। अब क्या सीधे लोक सभा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? यह बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसे बिना चुनाव के रिजीम चेंज। यही सपाइयों की सच्चाई है। जब सत्ता में थे, तब नोएडा जाने से डरते थे। अब चुनाव लड़ने से डर रहे हैं।"

उन्होंने अखिलेश यादव के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ने की चर्चाओं पर तंज कसते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती दी।