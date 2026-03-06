Hindustan Hindi News
वाराणसी एयरपोर्ट पर धुंध का साया, कई चक्कर लगाने के बाद एयर इंडिया का विमान लखनऊ डायवर्ट

Mar 06, 2026 10:42 am IST
वाराणसी एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह धुंध के कारण दिल्ली से आए एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। विमान को लखनऊ डायवर्ट किया गया। इससे दिल्ली की फ्लाइट भी लेट हुई।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार की सुबह धुंध और कम दृश्यता (Visibility) के कारण हवाई यातायात बाधित रहा। खराब मौसम के चलते दिल्ली से वाराणसी आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को रनवे पर उतरने की अनुमति नहीं मिल सकी। आसमान में कई चक्कर काटने के बाद, सुरक्षा कारणों से पायलट ने विमान को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया। इसी विमान को वाराणसी से दिल्ली जाना था। ऐसे में दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

दृश्यता कम होने से एटीसी ने नहीं दी अनुमति

जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान संख्या IX 1225 शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय सुबह 6:50 बजे 157 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था। विमान अपने तय समय के अनुसार सुबह 7:50 बजे वाराणसी के हवाई क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि, उस समय बाबतपुर एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में धुंध की एक मोटी चादर छाई हुई थी, जिससे रनवे पर दृश्यता सामान्य से काफी नीचे गिर गई थी।

वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने लैंडिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम दृश्यता न होने के कारण विमान को उतरने की अनुमति देने से मना कर दिया। चालक दल ने काफी समय तक हवा में ही चक्कर लगाकर दृश्यता में सुधार होने का इंतजार किया, लेकिन स्थिति में सुधार न होता देख चालक दल ने लखनऊ एटीसी से संपर्क किया। अंततः विमान को लखनऊ डायवर्ट किया गया, जहां उसकी सकुशल लैंडिंग कराई गई।

फ्लाइट शेड्यूल पर पड़ा बुरा असर

विमान के डायवर्ट होने का असर वाराणसी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ा। दरअसल, यही विमान संख्या IX 1225 वाराणसी पहुंचने के बाद, विमान संख्या IX 1271 बनकर सुबह 8:30 बजे वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरना था। लेकिन विमान के लखनऊ चले जाने के कारण वाराणसी में इंतजार कर रहे 180 यात्रियों की उड़ान भी अधर में लटक गई।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि मुख्य कारण रनवे पर अचानक बढ़ी धुंध थी। लखनऊ में ईंधन (Fuel) लेने और मौसम साफ होने के इंतजार के बाद, विमान सुबह 10 बजे वापस वाराणसी पहुंचा। इसके बाद, वाराणसी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को लेकर विमान ने सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी।

यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों को लगभग दो से तीन घंटे की देरी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि सुबह के समय दृश्यता इतनी कम थी कि रनवे का सिरा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि, लखनऊ में लैंडिंग और फिर वापस वाराणसी आने की प्रक्रिया में एयरलाइन द्वारा यात्रियों को समय-समय पर जानकारी दी गई, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही।

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

