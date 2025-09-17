वाराणसी में ACP और थानेदार के सामने ही पीटा गया दारोगा, SHO को भी लगे थप्पड़, VIDEO आया सामने

वाराणसी कचहरी में दारोगा की पिटाई की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एसीपी और थानाध्यक्ष के सामने ही दारोगा की वकीलों ने पिटाई की। इस दौरान दारोगा को बचाने की कोशिश में थानेदार को भी कई थप्पड़ लगे। अपनी टोपी को गिरने से बचाने के लिए उन्होंने उसे भी हाथ में ले लिया।

वाराणसी कचहरी में मंगलवार दोपहर एक दारोगा की वकीलों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। दारोगा की हालत गंभीर है और बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दारोगा की पिटाई एसीपी कैंट नितिन तनेजा और थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र के सामने ही की गई। इस दौरान दारोगा को बचाने की कोशिश में थानेदार को भी वकीलों के कई थप्पड़ लग गए। अपनी टोपी को गिरने से बचाने के लिए उसे भी हाथ में ले लिया। फोर्स के साथ मौजूद रहे दोनों अधिकारी दारोगा को बुरी तरह घायल होने के बाद ही वकीलों के बीच से निकाल सके। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो के आधार पर वकीलों की पहचान की कोशिश में जुटी है। फिलहाल दस नामजद समेत 50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

परिवार न्यायालय कोर्ट के सामने स्थित भवन में निचले तल पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कार्यालय के समीप अचानक अधिवक्ताओं ने दारोगा मिथिलेश प्रजापति को घेर लिया और हमला कर दिया। उपनिरीक्षक खुद को बचाने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) के कार्यालय में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अधिवक्ता दरवाजा धकेलने लगे और दारोगा को बाहर आने के लिए ललकारने लगे। इस बीच सूचना पाकर एसीपी कैंट नितिन तनेजा, थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र पहुंचे। दरवाजे से अधिवक्ताओं को हटाने लगे।

अधिवक्ताओं ने धक्कामुक्की करते हुए दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया। कार्यालय के अंदर मौजूद कोर्ट मोहर्रिर रामा प्रसाद को भी दारोगा समझ पीट दिया। इसके बाद दारोगा मिथिलेश प्रजापति को बाहर खींचकर पीटना शुरू कर दिया। थानाध्यक्ष ने दारोगा को बचाने की कोशिश की तो चौतरफा थप्पड़ और मुक्के मार रहे वकीलों का शिकार वह भी हो गए। उनकी टोपी भी गिर गई। इसी दौरान दारोगा मिथिलेश नाली में गए। सिर में गंभीर चोट आने के कारण अचेत हो गए। एसीपी और थाना प्रभारी घायल दरोगा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। हालत नाजुक होने पर उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

क्यों हुआ दारोगा पर हमला कचहरी में दरोगा मिथिलेश प्रजापति पर हमले के पीछे का विवाद बीते शनिवार को समाधान दिवस से उपजे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस की आरंभिक छानबीन में भी यह बात सामने आई है। समाधान दिवस पर बड़ागांव थाने में अधिवक्ता से दुर्व्यवहार करने वाला दारोगा समझकर मिथिलेश प्रजापति हमला कर दिया गया। पुआरी कला निवासी अधिवक्ता बीते शनिवार को बड़ागांव थाने में समाधान दिवस पर पहुंचे थे। वहां पर स्टे ऑर्डर लेकर गया था।