वंदे मातरम् मजहब के खिलाफ, मैं नहीं गाता; संभल सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का विवादित बयान

संक्षेप: यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। सपा सांसद ने कहा कि कहा कि वह ‘वंदे मातरम्’ नहीं गाते, क्योंकि इसके कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ हैं।

यूपी के संभल जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने एक बार फिर वंदे मातरम् को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह वंदे मातरम् नहीं गाते, क्योंकि इसके कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ हैं। उनके दादा पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क ने भी हमेशा इस गीत का विरोध किया था।

शनिवार को सांसद बर्क ने अपने आवास पर मीडिया से कहा कि जन-गण-मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसका मैं पूरा सम्मान करता हूं और उसे गाता भी हूं, लेकिन वंदे मातरम् राष्ट्रगीत है, जिसे गाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके कुछ शब्द इस्लामिक आस्था के विरुद्ध हैं। बर्क ने कहा कि उनका मजहब केवल एक अल्लाह की इबादत करने की इजाजत देता है, इसलिए वह किसी अन्य स्थान को सजदा नहीं कर सकते।

मैं इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करता उन्होंने कहा कि “मैं इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करता हूं, वफादार हूं, लेकिन उसकी इबादत नहीं कर सकता। यह मेरा मजहबी और संवैधानिक अधिकार है। सांसद ने कहा कि वह राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए।

यह मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं बर्क ने आगे कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का भी यही मत है। 1986 में केरल के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देशभक्ति को गाने या न गाने से नहीं मापा जा सकता। बता दें कि सांसद के दादा डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क जब बसपा से सांसद थे, तब भी संसद में ‘वंदे मातरम्’ के गायन के दौरान वॉकआउट कर चुके थे। उस समय प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थीं। उनके उस कदम के बाद भी राजनीतिक हलकों में काफी हंगामा और विवाद हुआ था।