जिस वंदे भारत ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर हरदोई में पथराव, एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त
वाराणसी से मेरठ की ओर जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना से हड़कंप मच गया। इस घटना ने हाईप्रोफाइल मोड़ उस वक्त ले लिया जब पता चला कि ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे।
यूपी के हरदोई में उस समय हड़कंप मच गया जब वाराणसी से मेरठ की ओर जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस पर बच्चों ने पथराव कर दिया। इस घटना ने हाईप्रोफाइल मोड़ उस वक्त ले लिया जब पता चला कि ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी ने घटनास्थल पर पहुंच छानबीन की है। पता चला कि आसपास खेल रहे बच्चों ने पत्थर फेंके हैं। अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
आरपीएफ के इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि वंदेभारत ट्रेन में पथराव की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी के अलावा स्थानीय पुलिस ने भी मौके जाकर जांच-पड़ताल की है। पता चला कि गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चांदमारी और कौढ़ा के बीच ट्रेन के गुजरते वक्त आसपास खेल रहे बच्चों ने पत्थर फेंके हैं। ट्रेन के कोच नंबर सी फोर सीट 60 व 61 में संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। यात्रियों की तरफ से जानकारी मिलने के बाद कंट्रोल रूम से हरदोई रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को पत्थरबाजी की जानकारी दी गई।
अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज
एक शीशे पर पत्थर लगे हालांकि अन्य कोई नुकसान नहीं है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि अब तक की छानबीन में पता चला है कि कुछ बच्चों ने पत्थर फेंके हैं। ट्रेन पर सवार लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंची है। पथराव करने वालों की तलाश कराई जा रही है। इस संबंध में सीओ अंकित मिश्रा ने बताया थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के निकट ग्राम कौढ़ा में कंजड़ बस्ती के आठ से 13 साल के कुछ बच्चे रेलवे फाटक के पास क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान एक पत्थर वंदे भारत ट्रेन की खिड़की में लग गया, जिससे ट्रेन के एक कोच का कांच टूट गया। इस सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने निरीक्षण किया था।
योगी के बाद भागवत से मिले केशव-ब्रजेश, सियासी पारा चढ़ा
वहीं दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख डा. मोहन भागवत से गुरुवार की सुबह उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। खबर है कि सुबह दोनों उपमुख्यमंत्री एक साथ ही सरसंघचालक से मिलने निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे। हालांकि दोनों की मुलाकात अलग-अलग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद राजधानी में दोनों डिप्टी सीएम से भी संघ प्रमुख की मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। खास बात यह है कि ब्रजेश पाठक अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान करने करने के बाद भागवत से मिलने पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें