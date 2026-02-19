जिस वंदे भारत ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर हरदोई में पथराव, एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त

वाराणसी से मेरठ की ओर जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना से हड़कंप मच गया। इस घटना ने हाईप्रोफाइल मोड़ उस वक्त ले लिया जब पता चला कि ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे।

यूपी के हरदोई में उस समय हड़कंप मच गया जब वाराणसी से मेरठ की ओर जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस पर बच्चों ने पथराव कर दिया। इस घटना ने हाईप्रोफाइल मोड़ उस वक्त ले लिया जब पता चला कि ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी ने घटनास्थल पर पहुंच छानबीन की है। पता चला कि आसपास खेल रहे बच्चों ने पत्थर फेंके हैं। अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

आरपीएफ के इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि वंदेभारत ट्रेन में पथराव की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी के अलावा स्थानीय पुलिस ने भी मौके जाकर जांच-पड़ताल की है। पता चला कि गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चांदमारी और कौढ़ा के बीच ट्रेन के गुजरते वक्त आसपास खेल रहे बच्चों ने पत्थर फेंके हैं। ट्रेन के कोच नंबर सी फोर सीट 60 व 61 में संघ प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। यात्रियों की तरफ से जानकारी मिलने के बाद कंट्रोल रूम से हरदोई रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को पत्थरबाजी की जानकारी दी गई।

अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज एक शीशे पर पत्थर लगे हालांकि अन्य कोई नुकसान नहीं है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि अब तक की छानबीन में पता चला है कि कुछ बच्चों ने पत्थर फेंके हैं। ट्रेन पर सवार लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंची है। पथराव करने वालों की तलाश कराई जा रही है। इस संबंध में सीओ अंकित मिश्रा ने बताया थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के निकट ग्राम कौढ़ा में कंजड़ बस्ती के आठ से 13 साल के कुछ बच्चे रेलवे फाटक के पास क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान एक पत्थर वंदे भारत ट्रेन की खिड़की में लग गया, जिससे ट्रेन के एक कोच का कांच टूट गया। इस सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने निरीक्षण किया था।