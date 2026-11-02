राजधानी और तेजस से सस्ता वंदे भारत स्लीपर का सफर, जानें दिल्ली तक का किराया
वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया तेजस और राजधानी के मुकाबले कम है। जहां डिब्रुगढ़ राजधानी का किराया 2100 से 2400 तक रहता है वहीं, इस ट्रेन का किराया 2 हजार से कम है। ऐसे ही तेजस का प्रयागराज से दिल्ली तक का थर्ड एसी फेयर 1825 है।
वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया तेजस और राजधानी के मुकाबले कम है। जहां डिब्रुगढ़ राजधानी का किराया 2100 से 2400 तक रहता है वहीं, इस ट्रेन का किराया 2 हजार से कम है। वहीं, आज से शुरू हो रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बुकिंग रविवार से शुरू हो गई। हालांकि देखते ही देखते वेटिंग हो गई।
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस चलने से पहले ही यात्रियों से भर गई। दीपावली पर प्रयागराज आने और पर्व के बाद लौटने के लिए ट्रेनों में सीटों का संकट गहरा गया है। दो नवंबर से शुरू होने वाली दिल्ली-प्रयागराज वंदे भारत स्लीपर में पहले दिन ही सभी श्रेणियों की सीटें बुक हो गईं। इसके बाद कई तारीखों में टिकट रिग्रेट होने से वेटिंग का विकल्प भी खत्म हो गया है। हालांकि वाराणसी से दिल्ली आने वाले ट्रेनों में सीटें खाली है।
वाराणसी से दिल्ली का किराया
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआती बुकिंग के दौरान ही इसके किराये की तुलना दूसरी प्रीमियम ट्रेनों से होने लगी है। खास बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर का किराया तीनों श्रेणियों में राजधानी और तेजस एक्सप्रेस से कम है। यहां तक कि इसकी फर्स्ट एसी श्रेणी का किराया सामान्य वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास से भी कम है। वहीं, सामान्यतः वाराणसी से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का चेयर कार किराया 1825 और एग्जीक्यूटिव क्लास का 3350 रुपये है। वहीं, स्लीपर वंदे भारत के थर्ड एसी का किराया 1915, सेकंड एसी का 2470 और फर्स्ट एसी का 3030 रुपये है। दूसरी ट्रेनों की बात करें तो वाराणसी-नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस के इकोनॉमी थर्ड एसी का किराया 1080, थर्ड एसी 1170, सेकंड एसी 1640 और फर्स्ट एसी का किराया 2725 रुपये है। वहीं, स्लीपर क्लास 455 रुपये का है।
प्रयागराज से दिल्ली जाने का कितना है किराया?
प्रयागराज जंक्शन से राजधानी एक्सप्रेस (12301) के थर्ड एसी का किराया 1780, सेकंड एसी का 2375 और फर्स्ट एसी का 2905 रुपये है। वहीं, तेजस का दिल्ली तक का फेयर थर्ड एसी 1825, सेकंड एसी 2485 और फर्स्ट एसी 3030 रुपये है। जबकि वंदे भारत स्लीरर का किराया 3rd एसी 1600, 2nd एसपी 2065 और फर्स्ट एसी 2530 रुपये है। बता दें कि राजधानी और तेजस का किराया घटता-बढ़ता रहता है। अन्य दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों के थर्ड एसी का फेयर 1 हजार और स्लीपर का 400 से 450 के आसपास रहता है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें