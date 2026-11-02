राजधानी और तेजस से सस्ता वंदे भारत स्लीपर का सफर, जानें दिल्ली तक का किराया

वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया तेजस और राजधानी के मुकाबले कम है। जहां डिब्रुगढ़ राजधानी का किराया 2100 से 2400 तक रहता है वहीं, इस ट्रेन का किराया 2 हजार से कम है। ऐसे ही तेजस का प्रयागराज से दिल्ली तक का थर्ड एसी फेयर 1825 है।

वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया तेजस और राजधानी के मुकाबले कम है। जहां डिब्रुगढ़ राजधानी का किराया 2100 से 2400 तक रहता है वहीं, इस ट्रेन का किराया 2 हजार से कम है। वहीं, आज से शुरू हो रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बुकिंग रविवार से शुरू हो गई। हालांकि देखते ही देखते वेटिंग हो गई।

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस चलने से पहले ही यात्रियों से भर गई। दीपावली पर प्रयागराज आने और पर्व के बाद लौटने के लिए ट्रेनों में सीटों का संकट गहरा गया है। दो नवंबर से शुरू होने वाली दिल्ली-प्रयागराज वंदे भारत स्लीपर में पहले दिन ही सभी श्रेणियों की सीटें बुक हो गईं। इसके बाद कई तारीखों में टिकट रिग्रेट होने से वेटिंग का विकल्प भी खत्म हो गया है। हालांकि वाराणसी से दिल्ली आने वाले ट्रेनों में सीटें खाली है।

वाराणसी से दिल्ली का किराया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआती बुकिंग के दौरान ही इसके किराये की तुलना दूसरी प्रीमियम ट्रेनों से होने लगी है। खास बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर का किराया तीनों श्रेणियों में राजधानी और तेजस एक्सप्रेस से कम है। यहां तक कि इसकी फर्स्ट एसी श्रेणी का किराया सामान्य वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास से भी कम है। वहीं, सामान्यतः वाराणसी से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का चेयर कार किराया 1825 और एग्जीक्यूटिव क्लास का 3350 रुपये है। वहीं, स्लीपर वंदे भारत के थर्ड एसी का किराया 1915, सेकंड एसी का 2470 और फर्स्ट एसी का 3030 रुपये है। दूसरी ट्रेनों की बात करें तो वाराणसी-नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस के इकोनॉमी थर्ड एसी का किराया 1080, थर्ड एसी 1170, सेकंड एसी 1640 और फर्स्ट एसी का किराया 2725 रुपये है। वहीं, स्लीपर क्लास 455 रुपये का है।