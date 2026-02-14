यूपी के इस शहर से उदयपुर जाने वाली वंदेभारत कल से होगी बंद, सामने आई ये वजह

दो सितंबर 2024 को रेलवे ने सप्ताह में तीन दिन उदयपुर सिटी-आगरा कैंट वंदेभारत की शुरुआत की थी। यह ट्रेन 3 दिन उदयपुर से आगरा कैंट और 3 दिन उदयपुर से जयपुर के लिए चलती थी। एक दिन विश्राम का रहता था। आठ कोच वाली ट्रेन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को आगरा कैंट आती थी।

आगरा कैंट-उदयपुर सिटी वंदेभारत 15 फरवरी से बंद हो जाएगी। रेलवे ने इस प्रीमियम ट्रेन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 14 फरवरी के बाद इस रूट पर इस ट्रेन का कोई रिजर्वेशन नहीं दिखाया गया है। बताया जा रहा है यात्रियों की कमी के चलते इस ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों को 613 किलोमीटर की दूरी पौने नौ घंटे बैठे-बैठे तय करनी पड़ती थी। किराया भी सामान्य ट्रेनों से ज्यादा था जबकि दूसरी ट्रेनों और वंदेभारत की टाइमिंग में सिर्फ 30 मिनट का अंतर रहता है। हफ्ते में तीन दिन चलने वाली वंदेभारत के बंद होने से ताजनगरी के लोगों के भरतपुर, कोटा, उदयपुर सिटी जाने के लिए अब इस ट्रेन का विकल्प नहीं होगा। आगरा कैंट-उदयपुर सिटी वंदेभारत के बंद होने से आगरा से चलने-गुजरने वाली देश की सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदेभारत की संख्या घटकर चार से तीन रह जाएगी।

दो सितंबर 2024 को रेलवे ने सप्ताह में तीन दिन उदयपुर सिटी-आगरा कैंट वंदेभारत की शुरुआत की थी। यह ट्रेन तीन दिन उदयपुर से आगरा कैंट और तीन दिन उदयपुर से जयपुर के लिए चलती थी। एक दिन विश्राम का रहता था। आठ कोच वाली ट्रेन सोमवार, गुरुवार व शनिवार को आगरा कैंट आती थी। ट्रेन आगरा कैंट से दोपहर तीन बजे चलकर रात 11.45 बजे उदयपुर सिटी पहुंचती थी। आगरा से उदयपुर की दूरी ट्रेन 8 घंटा 45 मिनट में पूरी करती थी।

डेढ़ वर्ष तक ही संचालन उदयपुर वंदेभारत को करीब डेढ़ साल के परिचालन के बाद रेलवे ने बंद करने का निर्णय लिया है। रेलवे का कहना है कि यात्री ट्रैफिक न मिलने के चलते ट्रेन को बंद किया जा रहा है। लेकिन, रेलवे के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वंदेभारत ट्रेन के रैक की कमी के चलते आगरा कैंट-उदयपुर सिटी वंदेभारत को बंद किया जा रहा है। रेलवे अगले महीने से असारवा (अहमदाबाद)-उदयपुर सिटी वंदेभारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है।

चार से घटकर तीन रह गईं वंदेभारत आगरा कैंट-उदयपुर सिटी वंदेभारत के बंद होने से पहले तक आगरा रेल मंडल गर्व से कहता था कि हम चार वंदेभारत का संचालन करने वाले मंडल हैं। देश में बहुत ही कम मंडल हैं जहां से चार वंदेभारत चलती/गुजरती हैं। आगरा को सबसे पहले रानी कमलापति-हजरत निजामद्दीन वंदेभारत की सौगात मिली थी। इसके बाद खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन वंदेभारत, आगरा कैंट-बनारस वंदेभारत और अंत में आगरा कैंट-उदयपुर सिटी वंदेभारत मिली थी।

इस ट्रेन की शुरुआत पर हुआ था हंगामा दो सितंबर 2024 को जब पहली बार उदयपुर वंदेभारत आगरा कैंट पहुंची थी तो ट्रेन के परिचालन को लेकर आगरा और जयपुर रेल मंडल की रेल यूनियन आमने-सामने आ गई थीं। पहले ही दिन आगरा कैंट पर आगरा के यूनियन वालों ने जयपुर मंडल के लोको पायलट व गार्ड को हटाकर आगरा मंडल के स्टाफ के साथ ट्रेन को भेजा था। उसी दिन गंगापुर सिटी स्टेशन पर जयपुर मंडल के यूनियन के लोगों ने आगरा के स्टाफ के साथ अभद्रता व मारपीट की थी।

कोटा में कोचिंग वाले विद्यार्थियों को होगी परेशानी आगरा के हजारों विद्यार्थी मेडिकल/इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा के विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। उदयपुर सिटी वंदेभारत के शुरू होने से हजारों विद्यार्थियों को अपने घर आने और वापस कोटा जाने में राहत मिल गई थी। इससे पहले कोटा जाने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को कोटा पैसेंजर के सहारे रहना पड़ता था। अब ट्रेन के बंद होने से हजारों विद्यार्थी व उनके अभिभावक फिर परेशान हो जाएंगे।

उदयपुर सिटी-जयपुर वंदेभारत भी होगी बंद आगरा कैंट-उदयपुर सिटी के बीच चलने वाली आठ कोच की वंदेभारत ट्रेन का रैक असारवा (अहमदाबाद)-उदयपुर सिटी वंदेभारत के लिए उपयोग में लाया जाना है। इस वजह से उदयपुर वंदेभारत को बंद करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि रेलवे ने सप्ताह में तीन दिन चलने वाली उदयपुर सिटी-जयपुर वंदेभारत को भी बंद करने का निर्णय लिया है।