कुहासे से बिगड़ी ट्रेनों की चाल, 18 घंटे देरी से दिल्ली पहुंची वंदेभारत, 50 से अधिक ट्रेनें लेट

कोहरे के कहर में रेल, बस और फ्लाइट सेवा पर असर रविवारऔर सोमवार को भी जारी रहा। ट्रेनों की लेटलतीफी का अंदाजा इसी से लगा कि वाराणसी-नई दिल्ली वाया कानपुर वंदेभारत शनिवार के बजाय रविवार को नई दिल्ली 18 घंटे विलंब से पहुंची। वहीं, रोडवेज बसों और फ्लाइटों पर भी असर रहा। ट्रेनों के लेट होने के चलते 1874 ने टिकट लौटाए तो 63 को कनेक्टिंग रिजर्वेशन की वजह से दूसरी ट्रेनों में सफर की छूट दी गई।

सोमवार को वाराणसी से दिल्ली जाने वाली वंदेभारत को रिशेड्यूल किया गया है। ये ट्रेन सुबह 6 बजे की बजाय शाम 4 बजे वाराणसी से चलेगी। इसके अलावा श्रमशक्ति एक्सप्रेस लगभग साढ़े 10 घंटे की देरी से चलते हुए शाम के 5.22 बजे कानपुर पहुंचेगी। मगध एक्सप्रेस 9 घंटे, सियालद राजधानी साढ़े 16 घंटे, वाराणसी वंदे भारत (22436) 3.50 घंटे, स्वतंत्रता सेनानी (12562) 11 घंटे 30 मिनट, हावड़ा सुपरफास्ट 1 घंटे लेट, कालिंदी एक्सप्रेस 4.53 घंटे लेट से चल रही है।

रविवार को भी घंटों लेट चलीं ट्रेनें रविवार को भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिला। कानपुर से चलकर दिल्ली जाने वाली 12451 श्रम शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली आठ घंटे देरी से पहुंची। इस कारण जिस वजह से नई दिल्ली से चलकर कानपुर सेंट्रल आने वाली 12452 श्रमशक्ति एक्सप्रेस रविवार को 11 घंटे देरी से आई। ऐसे ही, 12003 शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ से चलकर कानपुर सेंट्रल होते हुए नई दिल्ली नौ घंटे देरी से पहुंची। इस वजह से इसकी रिवर्स 12004 नई दिल्ली से चलकर सात घंटे देरी से कानपुर सेंट्रल होते दिल्ली जा सकी। नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली 12302 हावड़ा राजधानी रविवार को 15 घंटे देरी से पहुंची।वहीं, 22435 वाराणसी-नई दिल्ली वंदेभारत शनिवार को वाराणसी से चलकर कानपुर सेंट्रल होते हुए नई दिल्ली पौने 18 घंटे देरी से रविवार शाम 04:52 बजे पहुंची। वहीं 20126 आगरा कैंट-बनारस वंदेभारत 06.30 घंटे, 22426 अयोध्या कैंट वंदेभारत चार, सियालदह 15.15 घंटे तक लेट रही।