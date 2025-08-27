Vande Bharat Express ran from Meerut to Ayodhya via Kashi, bumper booking on the very first day वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ से अयोध्या वाया काशी के लिए रवाना, पहले ही दिन बंपर बुकिंग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsVande Bharat Express ran from Meerut to Ayodhya via Kashi, bumper booking on the very first day

वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ से अयोध्या वाया काशी के लिए रवाना, पहले ही दिन बंपर बुकिंग

 मेरठ से लखनऊ तक चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार से वाया अयोध्या वाराणसी के लिए रवाना हुई। विस्तार के बाद पहले दिन बंपर बुकिंग मिली।मेरठ से अयोध्या और वाराणसी के लिए सीधी ट्रेन मिलने से श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 11:56 AM
share Share
Follow Us on
वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ से अयोध्या वाया काशी के लिए रवाना, पहले ही दिन बंपर बुकिंग

मेरठ से लखनऊ तक चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार से वाया अयोध्या वाराणसी के लिए शुरू हो गई। सुबह 6 बजकर 35 मिनट पर ट्रेन सिटी स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना हो गई। पहले ही दिन बंपर बुकिंग मिली। मेरठ से ट्रेन में वाराणसी और अयोध्या के लिए कुल 72 लोगों ने अपनी बुकिंग कराई थी। इसमें वाराणसी के लिए 23 और अयोध्या के लिए 49 श्रद्धालुओं ने अपने टिकट बुक कराकर यात्रा शुरू की। मेरठ से अयोध्या और वाराणसी के लिए सीधी ट्रेन मिलने से श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए। श्रद्धालुओं ने कहा कि मेरठ से सीधी ट्रेन मिलने के बाद अब अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ के दर्शन आराम से हो सकेंगे।

मेरठ लखनऊ के बीच अक्सर खाली चलने वाली वंदे भारत को अयोध्या वाराणसी तक चलने पर पहले ही दिन बंपर बुकिंग मिली। रेलवे अधिकारियों ने बताया की अयोध्या और बनारस के लिए पहले ही दिन यात्रियों ने 234 टिकट बुक कराए। इसमें मेरठ से अयोध्या और वाराणसी के लिए 72 टिकट बुक हुए। अक्सर खाली चलने वाली ट्रेन में बंपर बुकिंग के बाद रेलवे को बड़ी राहत मिली है।

ये भी पढ़ें:शादी के बाद दूल्हा और वर-वधू के माता-पिता फंसे, फेरे दिलाने वाले पंडित पर भी केस
ये भी पढ़ें:सिर, हाथ-पैर कटी लाश नाले में फेंक कर भागा स्कूटी सवार, दिल दहलाने वाला मर्डर

आपको बता दें कि मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन 459 किमी का सफर तय कर रही थी। वाराणसी तक विस्तार होने पर यह 783 किमी का सफर तय करेगी। मेरठ सिटी से 22490 वंदे भारत सुबह 06:35 बजे चलेगी। उसके बाद 07:08 बजे हापुड़, 08:35 मुरादाबाद, 10:04 बजे बरेली, दोपहर 01:45 लखनऊ पहुंचेगी। यहां से यह 03:53 बजे अयोध्या होकर शाम 06:25 वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में 22489 वंदे भारत सुबह 09:10 बजे वाराणसी से चल कर 11:40 बजे अयोध्या पहुंचेगी। वहां से चलकर दोपहर 01:40 बजे लखनऊ, शाम 05:13 बजे बरेली, शाम 06:50 बजे मुरादाबाद, रात 08:10 बजे हापुड़ होकर रात 09:05 बजे मेरठ सिटी पहुंचेगी। अब मेरठ, मुरादाबाद, हापुड़, बरेली के लोगों को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और श्रीराम की जन्म भूमि अयोध्या पहुंचने में आसानी हो जाएगी।

Up News UP News Today Vande Bharat Express अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |