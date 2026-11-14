अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम तक 23 से वंदे भारत, PM मोदी और बालेंद्र शाह दिखाएंगे झंडी

यूपी में रामनगरी अयोध्या से नेपाल में माता सीता के धाम जनकपुर तक सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है। 23 नवंबर को इसका उद्घाटन भारत के PM नरेंद्र मोदी और नेपाल के PM बालेंद्र शाह कर सकते हैं। दोनों नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

अयोध्या, अनुराग शुक्ला। भगवान राम और माता सीता के भक्तों के लिए खुशखबरी है। भगवान राम की नगरी अयोध्या से माता सीता के धाम जनकपुर तक अब सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। अयोध्या से जनकपुर (नेपाल) के बीच प्रस्तावित नई यात्री ट्रेन वंदे भारत का उद्घाटन 23 नवंबर को होने की संभावना है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्यक्रम को लेकर आमंत्रण पत्र भी छप गया है।

इसमें रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव , राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर गिरीश पति त्रिपाठी की मौजूदगी प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह पत्र उत्तर रेलवे, नई दिल्ली और पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के महाप्रबंधकों को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा के उद्घाटन की संभावना 23 नवंबर को जताई है।

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित होना प्रस्तावित है। पत्र के अनुसार, उद्घाटन समारोह अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आयोजित करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से द्विपक्षीय लाइव लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अयोध्या से शुरू होने वाली ट्रेन को दोनों देशों के प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे बोर्ड ने संबंधित विभागों और पक्षों से समन्वय कर फ्लैग ऑफ कार्यक्रम की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं।