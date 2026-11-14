अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम तक 23 से वंदे भारत, PM मोदी और बालेंद्र शाह दिखाएंगे झंडी
यूपी में रामनगरी अयोध्या से नेपाल में माता सीता के धाम जनकपुर तक सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है। 23 नवंबर को इसका उद्घाटन भारत के PM नरेंद्र मोदी और नेपाल के PM बालेंद्र शाह कर सकते हैं। दोनों नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
अयोध्या, अनुराग शुक्ला। भगवान राम और माता सीता के भक्तों के लिए खुशखबरी है। भगवान राम की नगरी अयोध्या से माता सीता के धाम जनकपुर तक अब सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। अयोध्या से जनकपुर (नेपाल) के बीच प्रस्तावित नई यात्री ट्रेन वंदे भारत का उद्घाटन 23 नवंबर को होने की संभावना है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्यक्रम को लेकर आमंत्रण पत्र भी छप गया है।
इसमें रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव , राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर गिरीश पति त्रिपाठी की मौजूदगी प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह पत्र उत्तर रेलवे, नई दिल्ली और पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के महाप्रबंधकों को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच नई यात्री ट्रेन सेवा के उद्घाटन की संभावना 23 नवंबर को जताई है।
नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित होना प्रस्तावित है। पत्र के अनुसार, उद्घाटन समारोह अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आयोजित करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से द्विपक्षीय लाइव लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अयोध्या से शुरू होने वाली ट्रेन को दोनों देशों के प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे बोर्ड ने संबंधित विभागों और पक्षों से समन्वय कर फ्लैग ऑफ कार्यक्रम की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं।
जन्मभूमि के रिश्ते होंगे और मजबूत, सुविधा मिलेगी
अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है, जबकि जनकपुर को माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है। राम-जानकी से जुड़े इन दोनों पवित्र स्थलों के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से भारत और नेपाल के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं को अयोध्या से जनकपुर धाम तक सीधी और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। अभी यात्रियों को कई ट्रेनें बदलकर या सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नई सेवा शुरू होने से यात्रा का समय और खर्च कम होने की उम्मीद है। साथ ही रामायण सर्किट को भी इससे मजबूती मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें