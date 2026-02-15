आगरा से उदयपुर जाने वाली वंदेभारत आज से बंद, क्या वाकई कम यात्री होना है इसकी वजह?

रेलवे बोर्ड ने 15 फरवरी से आगरा कैंट-उदयपुर सिटी-आगरा कैंट वंदेभारत को बंद कर दिया है। इस सेवा को क्यों बंद किया गया, इसकी आधिकारिक वजह आगरा रेल मंडल नहीं बता रहा है। सूत्रों का कहना है कि कम यात्री ट्रैफिक के चलते ट्रेन को बंद किया गया। सवाल यह भी उठ रहा कि क्या वाकई कम यात्री होना ही इसकी वजह है।

Agra - Udaipur Vande Bharat Express: आगरा कैंट-उदयपुर वंदेभारत आज बंद हो गई है। लोगों के बीच में कम यात्री मिलने को इसकी वजह माना जा रहा है हालांकि रेलवे ने अधिकारिक तौर पर अभी तक कोई वजह नहीं बताई है। यह ट्रेन बीते छह महीने से लगभग 68 प्रतिशत बुकिंग के साथ चल रही थी। आगरा से उदयपुर की ओर जहां बुकिंग 68.37 प्रतिशत थी, तो उदयपुर से आगरा कैंट की ओर आने वाली ट्रेन में बुकिंग 61.97 प्रतिशत थी। जहां तक बुकिंग से होने वाली कमाई का सवाल है, इस मामले में भी ट्रेन लगभग 40 प्रतिशत राजस्व रेलवे को दे रही थी। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई कम यात्री होना ही इसकी वजह है।

बीते छह महीने में ट्रेन ने आगरा कैंट से उदयपुर के बीच 81 ट्रिप लगाए। इन 81 ट्रिप में ट्रेन में 38,718 सीटें (चेयरकार/ एक्सीक्यूटिव क्लास) जनरेट हुईं। रेलवे का मानना है कि यदि सभी सीटें भरतीं, तो रेलवे को 6.31 करोड़ रुपये से अधिक की आय होती। अब बात करते हैं 81 ट्रिप में यात्रियों के ट्रैफिक की। छह माह में उदयपुर से आगरा कैंट के बीच चेयरकार में कुल 25,021 सीटें बुक हुईं। इससे रेलवे को 2.22 करोड़ रुपये की आय हुई। एक्सीक्यूटिव क्लास में इस दौरान 1,585 सीटें बुक हुईं और इससे रेलवे को 31.38 लाख रुपये की आय हुई।

आगरा से उदयपुर की ज्यादा रही बुकिंग छह माह में आगरा से उदयपुर के बीच चेयरकार में कुल 27,654 सीटें बुक हुईं। इससे रेलवे को 2.61 करोड़ रुपये की आय हुई। एक्सीक्यूटिव क्लास में इस दौरान 1,700 सीटें बुक हुईं और इससे रेलवे को 33.18 लाख रुपये की आय हुई। दोनों क्लास को मिलाकर देखें तो 29,354 सीटें बुक हुईं और रेलवे को 2.94 करोड़ रुपये की आय हुई। रेलवे के हिसाब से ट्रेन में सीट बुकिंग प्रतिशत करीब 68 प्रतिशत रहा और आय 39.59 प्रतिशत रही।

क्या बोली डीआरयूसीसी मेंबर डीआरयूसीसी मेंबर निधि अग्रवाल ने कहा कि ताजनगरी को राजस्थान के झीलों के शहर से जोड़ने वाली प्रीमियम ट्रेन में पर्यटक बड़ी संख्या में सफर करते थे। ट्रेन के बंद होने से पर्यटन पर बुरा असर पड़ेगा। आगरा के पर्यटन से जुड़े हजारों लोग भी प्रभावित होंगे। सितंबर 2024 में रेलवे ने आगरा कैंट-उदयपुर वंदेभारत को शुरू कर बड़ी सौगात दी थी। अब लोकप्रिय हो चुकी ट्रेन को अचानक बंद करने का निर्णय समझ से परे है।