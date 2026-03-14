यूपी में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग, गिरफ्तारी के बाद हुआ बुलडोजर एक्शन

बिजनौर जिले में शनिवार तड़के दूसरे वर्ग के युवकों ने आरएसएस के जिला कार्यवाह विपिन चौहान और विहिप के जिला सहमंत्री अमित शर्मा के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की।

यूपी के बिजनौर जिले में शनिवार तड़के दूसरे वर्ग के युवकों ने आरएसएस के जिला कार्यवाह विपिन चौहान और विहिप के जिला सहमंत्री अमित शर्मा के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की। घटना के बाद भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर को मेडिकल के लिए ले जाते समय एक आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जो पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। शाम को प्रशासन ने आरोपियों की अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर कार्रवाई भी की। इस मामले को लेकर मौके पर तनाव व्याप्त है।

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विहिप के जिला सहमंत्री अमित शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार तड़के करीब तीन बजे वे पत्नी सहित बच्चों के साथ घर पर सो रहे थे। अचानक उन्हें पड़ोस में फायरिंग की आवाज सुनाई दी, उन्होंने उठकर देखा तो उनके घर सामने रहने वाला सुहेब पुत्र सत्तार आरएसएस के जिला कार्यवाह विपिन चौहान के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा था। सुहेब ने विपिन पर तमंचे से फायर भी किए, जिसमें वह बाल बाल बचे।

सीढ़ी से घर में घुसे आरोपी अमित शर्मा के अनुसार जब उन्होंने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो वह मुख्य द्वार के ऊपर लगी खिड़की को सीढ़ी से चढ़कर तोड़कर उनके घर में भी घुस आया। यह देख वह अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में बंद हो गए। सुहेब ने उनके घर में तोड़फोड़ की और घर में रखी पांच लाख की नकदी सहित सोने, चांदी के जेवर भी ले गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को सुरक्षा देने के लिए पीड़ित के घर में घुसने की कोशिश की तो आरोपी ने छत पर रखे सीमेंट के गमले फेंककर पुलिस पर भी हमला बोल दिया। इसमें कोतवाल मृदुल कुमार सिंह लहूलुहान हो गए। पुलिस ने किसी प्रकार आरोपी सुहेब को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी सुहेब के साथ उसके पिता सत्तार को गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुहेब व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रभारी मंत्री समेत तमाम भाजपा नेताओं ने डाला डेरा संघ के जिला कार्यवाह के घर हमले की सूचना पर शनिवार सुबह तमाम भाजपा नेता व जनप्रतिनिधि पहुंच गए। सबसे पहले धामपुर विधायक अशोक राणा ने घटना स्थल पर जाकर परिजनों का हाल जाना। वहां से वे समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्ंत कार्रवाई की मांग की। इसके बाद जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने घटना स्थल का दौरा किया। इसके अलावा एमएलसी अशोक कटारिया, जिपं अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, पूर्व विधायक इंद्रदेव सिंह, पूर्व चेयरपर्सन लीना सिंघल, डॉ. एनपी सिंह आदि भाजपा नेता पूरा दिन मौके पर डेरा डाले रहे।

आरोपी सुहेब पुलिस मुठभेड़ में घायल शनिवार दोपहर को पुलिस जब आरोपी सुहेब को तहसील मार्ग होते हुए मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी ले जा रही थी, तभी आरोपी ने एसडीएम कोर्ट के पास कार में सवार सुरक्षा कर्मी की पिस्टल निकाल भागने की कोशिश की। आरोपी ने भागने के लिए पुलिस सुरक्षा कर्मी के पिस्टल से दो राउंड फायरिंग भी की। फायरिंग में पुलिस की गाड़ी की हेड लाइट क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सुहेब के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया।

देरशाम हुई बुलडोजर की कार्रवाई जानलेवा हमले की घटना के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के घर एवं दुकानों की पैमाइश की। आरोप है कि दबंगई के बल पर आरोपी सुहेब ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर घर का निर्माण किया हुआ है। राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी, जिसके बाद शनिवार देर शाम अधिकारियों ने पहुंचकर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।