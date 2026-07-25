वैन वाले अंकल बैड डच करते हैं; लखनऊ में छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

लखनऊ में एक बार फिर स्कूल वैन ड्राइवर की काली करतूत सामने आई है। एक निजी स्कूल की 7-7 साल की दो छात्राओं से अश्लीलता और छेड़छाड़ के आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मासूम बच्चों ने जब परिजनों को पूरी बात बताई। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ।

लखनऊ में एक बार फिर से स्कूल वैन चालक की काली करतूत का खुलासा हुआ है। मड़ियांव क्षेत्र की सात-सात साल की दो छात्रा से उनके वैन चालक ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कीं। एक बच्ची के घर में गुमसुम हालत में होने पर परिजनों ने पूछताछ की तो मासूम ने आपबीती बताई। परिजनों ने बेटी के साथ ही वैन में आने वाली दूसरी मासूम से बातचीत कर तस्दीक की तो उसने भी आरोपी चालक की हरकतों को बयां किया। इस पर पीड़ित परिजनों ने मड़ियांव पुलिस से शिकायत की मड़ियांव पुलिस ने तुरंत ही आरोपी स्कूली वैन चालक को पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में गिरफ्तार किया है।

बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोपी वैन ड्राइवर गिरफ्तार मड़ियांव इलाके की एक पॉश कॉलोनी निवासी सात साल की बच्ची एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की छात्रा है। उसका मड़ियांव अल्लूनगर डिगुरिया का निजी वैन चालक इम्तियाज अली स्कूल लाता और छोड़ता है। कुछ दिनों से मासूम गुमसुम रहती थी। परिजनों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वैन वाले चालक अंकल उसके साथ बैड टच करते हैं। उन लोगों ने एहतियातन वैन में ही आने जाने वाली दूसरी छात्रा और उसके परिजनों से बात की तो दूसरी बच्ची ने भी बताया कि वैन चालक इम्तियाज अली की अश्लीलता की हरकतों को बयां किया।

वैन में जाने वाले अन्य बच्चों से भी पूछताछ दोनों बच्चियों की बात सुनने के बाद एक छात्रा के पिता ने थाने में शिकायत की। इस मामले में मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी वैन चालक इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी वैन में आने जाने वाले अन्य बच्चों से भी पूछताछ की जाएगी।

वैन चालकों की करतूत 18 जुलाई 2026- राजाजीपुरम में वैन चालक ने स्कूली बच्ची से की दरिंदगी

19 जुलाई 2025- इंदिरानगर में 4 साल की यूकेजी की छात्रा से वैन चालक मो. आसिफ ने रेप किया, जेल भेजा गया।

29 अगस्त 2024- गुंडबा इलाके में एलकेजी की 6 साल की बच्ची से वैन चालक विमलेश वर्मा ने अश्लील हरकत की, गिरफ्तार हुआ।