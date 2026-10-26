Valmiki Jayanti 2026 Live: यूपी में आज मनाई जाएगी वाल्मीकि जयंती, स्कूलों के साथ सरकारी कार्यालय भी बंद

वाल्मीकि जयंती

Valmiki Jayanti 2026: यूपी में आज धूमधाम से वाल्मीकि जयंती मनाएगी। इस अवसर पर आस्था, भक्ति और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का व्यापक उत्सव मनाया जाएगा। वहीं इस मौके पर स्कूल बंद रहने के साथ सरकारी दफ्तरों की भी छुट्टी है।

26 Oct 2026, 09:18:12 AM IST Valmiki Jayanti 2026: पीएम मोदी ने संस्कृत का श्लोक शेयर किया Valmiki Jayanti 2026: पीएम मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य ‘रघुवंशम्’ एक श्लोक शेयर किया। तामभ्यगच्छद्रुदितप्रवादात्कविः कुशेध्माहरणाय यातः। निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः॥ वहीं एक अन्य पोस्ट में लिखा, ‘आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की असीम शुभकामनाएं। उनके सद्विचार भारतीय संस्कृति और विरासत के मूल तत्व रहे हैं, जो हर युग में राष्ट्र को पुष्पित-पल्लवित करते रहेंगे। मानवता के लिए उनके अनमोल संदेश देशवासियों के लिए सदैव पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।’

26 Oct 2026, 09:10:10 AM IST Valmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती पर योगी 411 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात Valmiki Jayanti 2026: सीएम योगी आदित्यनाथ वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सोमवार को बिठूर में 70 मिनट रहेंगे। इस दौरान वह 411 करोड़ रुपये के 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी वितरित करेंगे। इसके अलावा वाल्मीकि आश्रम में पूजा-अर्चना करने के साथ ही संतों का सम्मान भी करेंगे।

26 Oct 2026, 09:09:03 AM IST Valmiki Jayanti 2026: चंद्रशेखर आजाद ने दी शुभकामनाएं Valmiki Jayanti 2026: नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने वाल्मीकि जयंती पर लिखा, 'गुरु महर्षि वाल्मीकि जी के पावन प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं।'

26 Oct 2026, 09:06:22 AM IST Valmiki Jayanti 2026: बसपा सुप्रीमो मायावती ने वाल्मीकि जयंती पर दिया बधाई संदेश Valmiki Jayanti 2026: मायावती ने वाल्मीकि जयंती की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘महर्षि वाल्मीकि जयंती की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें। सभी लोग आपसी भाईचारा, सुख-शान्ति व सौहार्द का ख़ुशहाल जीवन जीयें यही आज के दिन का संदेश।’

26 Oct 2026, 09:03:38 AM IST Valmiki Jayanti 2026: अखिलेश यादव ने वाल्मीकि जयंती की दी बधाई Valmiki Jayanti 2026: सपा चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महर्षि वाल्मीकि की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'समस्त देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।'

26 Oct 2026, 09:02:06 AM IST Valmiki Jayanti 2026: वाल्मीकि जयंती की सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं Valmiki Jayanti 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती को लेकर शुभकामनाएं दी। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘आज का दिन उत्तर प्रदेश की उस यात्रा का प्रतीक है, जिसमें गौरवशाली विरासत से प्रेरणा लेकर भविष्य की नई संभावनाओं का निर्माण किया जा रहा है। एक ओर प्रदेश आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मना रहा है, जिन्होंने रामायण के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी जनमानस को प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और रामराज्य के आदर्शों से परिचित कराया।’ योगी ने आगे लिखा, ‘महर्षि वाल्मीकि की रामायण केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर नहीं, अपितु ज्ञान, मर्यादा और लोक-कल्याण की ऐसी परंपरा है, जिसने युगों तक समाज को दिशा दी है। आज इसी ज्ञान-परंपरा को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ाने का अवसर है, जहां विज्ञान और तकनीक युवाओं की प्रतिभा को नए अवसरों से जोड़ें एवं उनके सामर्थ्य को वैश्विक पहचान मिले।’