राजस्व संहिता की धारा 101 की वैधता पर हाईकोर्ट में चुनौती, यूपी सरकार और महाधिवक्ता को नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के प्रोवाइजो की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार और महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के प्रोवाइजो की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार और महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सार्वजनिक प्रकृति की जमीनों का यदि कोई भी विनिमय एक्सचेंज होता है, तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने चंद्र शेखर अग्निहोत्री की जनहित याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक यादव को सुनकर दिया है। सीनियर एडवोकेट आलोक यादव ने कोर्ट को बताया कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 77 के तहत सार्वजनिक उपयोगिता वाली जमीनों (जैसे चारागाह, खलिहान, पोखर आदि) को संरक्षण प्राप्त है, जिससे गांवों का मूल चरित्र और ढांचा बना रहता है लेकिन संहिता की धारा 101 के प्रोवाइजो के जरिए अब निजी व्यक्तियों को ऐसी संरक्षित जमीनों की अदला-बदली करने की छूट दे दी गई है, जिससे धारा 77 को लागू करने का मूल उद्देश्य ही खत्म हो रहा है।
याचिका में कहा गया कि तीन अगस्त 2023 की अधिसूचना से न केवल राज्य सरकार, बल्कि मंडलायुक्तों को भी ऐसी जमीनों की अदला बदली की अनुमति देने का अधिकार सौंप दिया गया है।वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट का ध्यान ऐसे कई मामलों की ओर आकर्षित कराया, जहां भू-माफिया कम मूल्य लेकिन अधिक क्षेत्रफल वाली अदला बदली न होने योग्य जमीनों को अपनी छोटी व अधिक मूल्य की जमीनों से बदलकर बड़े पैमाने पर लाभ कमा रहे हैं।
सुनवाई के दौरान जब जनहित याचिका की पोषणीयता और किसी वैधानिक धारा की वैधता को चुनौती देने के अधिकार पर सवाल उठा तो याची की ओर तर्क दिया गया कि सार्वजनिक हित और सरकारी संपत्ति के संरक्षण के मामलों में कोर्ट स्वयं संज्ञान भी ले सकती है और सरकारी जमीन का दुरुपयोग रोकना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। खंडपीठ ने मामले में शामिल विधिक प्रश्नों और कानून की वैधता की चुनौती को देखते हुए राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कानून की धारा की वैधता से जुड़ा मामला होने के कारण कोर्ट ने प्रदेश के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।