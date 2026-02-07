वेलेंटाइन वीक में इस वजह से खास हुए टाटा गुलाब, इतने रुपए में मिल रही एक स्टिक

संक्षेप: टाटा गुलाब की खासियत यह है कि ये हफ्ते भर तक तरोताजा दिखते हैं। एक स्टिक की कीमत 70 से 80 रुपये तक है। वहीं नैनीताल से आने वाला गुलाब 50 से 60 रुपये में बिक रहा है। इसके साथ ही वेलेंटाइन वीक के विभिन्न दिवसों को लेकर गिफ्ट की मांग भी बढ़ गई है।

इजहार-ए-मोहब्बत का पर्व वेलेंटाइन वीक शनिवार को रोज-डे के साथ शुरू हो रहा है। मांग को देखते हुए गुलाब के फूल नासिक, बेंगलुरू, पुणे से लेकर नैनीताल से गोरखपुर के बाजार में पहुंच गए हैं। सर्वाधिक मांग टाटा गुलाब की है। इसकी खासियत यह है कि ये सप्ताह भर तक तरोताजा दिखते हैं। एक स्टिक की कीमत 70 से 80 रुपये तक है। वहीं नैनीताल से आने वाला गुलाब 50 से 60 रुपये में बिक रहा है। इसके साथ ही वेलेंटाइन वीक के विभिन्न दिवसों को लेकर गिफ्ट की मांग भी बढ़ गई है।

वेलेंटाइन वीक में सर्वाधिक मांग लाल गुलाब की है। टाटा गुलाब के साथ ही पीला, सफेद, बेबी पिंक और डार्क पिंक गुलाब की डिमांड भी अच्छी है। फूलों के कारोबारी समीर राय का कहना है कि दशक भर पहले गुलाब के फूल गोलघर और हजारीपुर में ही मिलते थे लेकिन अब मेडिकल रोड, बेतियाहाता, गोरखनाथ रोड, मोहद्दीपुर, गीता वाटिका, पादरी बाजार, बशारतपुर में 100 से अधिक फूलों की दुकानें हैं।

हजारीपुर में फूलों के कारोबारी पंकज सैनी का कहना है कि वेलेंटाइन वीक के सातों दिन गुलाब के फूलों की डिमांड रहती है। पिछले साल की तुलना में गुलाब की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं, होटलों में भी वेलेंटाइन डे का असर दिख रहा है। शहर के प्रमख होटलों को दिल के आकार के गुब्बारों से सजाने के साथ ही मेन्यू पर भी असर दिख रहा है।

कस्टमाइज आभूषण और कार्ड का चलन बढ़ा वेलेंटाइन वीक को लेकर प्रमुख ज्वेलरी के शोरूम पर युवाओं के साथ ही नव विवाहिताओं के लिए नए कलेक्शन लांच हुए हैं। गोलघर में परम्परा ज्वेलर्स के संजय अग्रवाल ने बताया कि पूरा शोरूम वेलेंटाइन डे के थीम पर सजाया जा रहा है। हीरे की अंगूठी की नई कलेक्शन लांच की गई है। जो 20 हजार रुपये से शुरू है। कस्टमाइज रिंग की अच्छी मांग है। वेलेंटाइन वीक में दिल के आकार वाले लॉकेट और रिंग की अच्छी मांग रहती है। कार्ड भले ही चलन से कुछ हद तक बाहर हो लेकिन कस्टमाइज कार्ड की अच्छी मांग है।