…तो बच जातीं मेरी दोनों बेटियां, ट्रैकिंग हादसे में सगी बहनों की मौत पर छलका पिता का दर्द

Uttarakhand trekking accident: उत्तराखंड में ट्रेकिंग के दौरान एक साथ अपनी दो होनहार जवान बेटियों को खो देने वाले पिता का दर्द सिस्टम और व्यवस्था को लेकर फूटा है। कहा कि समय पर एयरलिफ्ट कर ली गई होती तो आज दोनों जिंदा होतीं।

लखनऊ, संवाददाता। उत्तराखंड के केदारताल ट्रैक पर हिमस्खलन के बाद लापता हुईं लखनऊ के गुड़ंबा के गायत्री पुरम में रहने वाली दोनों सगी बहनों के शव बुधवार को मिल गए। दीपिका और वर्तिका के पिता ने आरोप लगाया है कि टूर पर ले जाने वाली कंपनी ने उन्हें समय पर एयरलिफ्ट नहीं किया। कंपनी ने पहले अपने कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला, जबकि दोनों बहनें एयर लिफ्ट करने के लिए गुहार लगाती रहीं। यह बात दीपिका के भाई अतुल से एयर लिफ्ट कर निकाले गए कंपनी के कर्मचारियों ने बताई।

मूल रूप से बाराबंकी सराय पांडेय निवासी श्रीनारायण वर्मा गुड़ंबा के गायत्रीपुरम में पत्नी ऊषा, बेटी दीपिका, वर्तिका और बेटे अतुल के साथ रहते हैं। श्रीनारायण एक साल पहले कृषि विभाग से कामदार के पद से रिटायर हुए हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी बेटी दीपिका मुंबई की एक कंपनी में जॉब करती थी और वर्तमान में वर्क फ्रॉम होम होने के चलते लखनऊ स्थित घर में रह रही थी। जबकि छोटी बेटी वर्तिका नोएडा में जॉब कर रही थी। पिता श्रीनारायण ने बताया कि दोनों बेटी बचपन से प्रतिभाशाली थीं। गुड़ंबा क्षेत्र में निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद दीपिका ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी और कोलकाता स्थित निफ्ट से प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई पूरी की थी। छोटी बेटी वर्तिका ने बीकॉम के बाद एलयू से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद नोएडा में जॉब कर रही थी।

कंपनी की तरफ से मिला था टूर पैकेज पिता श्रीनारायण ने बताया कि छोटी बेटी वर्तिका को कंपनी की तरफ से टूर पैकेज मिला था। वर्तिका अपने साथ बहन को भी लेकर जाना चाहती थी। उस समय दीपिका लखनऊ में घर पर थीं। 26 अक्टूबर को वर्तिका ने फोन कर दीपिका को दिल्ली बुलाया था और दोनों बहनें वहां से उत्तराखंड के लिए कंपनी के टूर पैकेज पर निकली थीं। एक बार तो पिता ने उन्हें त्योहार के चलते जाने से मना किया था, लेकिन दोनों ने तीन दिन में टूर खत्म कर त्योहार में घर लौटने की बात कही थी।

मेरी आधी दुनिया खत्म हो गई दो होनहार बेटियों को केदारताल ट्रैक पर हुए हिमस्खलन में गंवा चुके पिता उनकी मौत की जानकारी पाते ही पूरी तरह से टूट गए। आंसुओं की धारा बहती रही और मुंह से केवल एक ही शब्द निकला .. मेरी आधी दुनिया खत्म हो गई। जिस बेटी को डोली में विदा करने का सपना संजोया था, उसे अब कंधा देने की हिम्मत नहीं बची। उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि बड़ी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। कई साल से पिता व परिवार वाले दीपिका को शादी करने के लिए कह रहे थे, हर बार करियर का हवाला देकर रोक देती थी। इस बार वह शादी के लिए तैयार हो गई थी और एक साल में उसकी शादी करनी थी, जिसकी परिवार वाले तैयारी में जुटे थे।

ट्रैकिंग का शौक था दोनों बहनों को पिता श्रीनारायण ने बताया कि दोनों बहनों को ट्रैकिंग का बहुत शौक था। इससे पहले वह नेपाल में त्रासदी के बाद वहां का टूर भी किया था। दोनों बहनें नेपाल, मसूरी, सिक्किम, कश्मीर, कुल्लू मनाली और हिमाचल प्रदेश भी जाती थीं। अच्छी जॉब मिलने के बाद जब पैसे आने लगे तो दोनों बचपन से अपने ट्रैकिंग के शौक को पूरा कर रही थीं।

गली में छाया मातम, पड़ोसियों के घर भी नहीं जले चूल्हे दीपिका और वर्तिका केवल अपने घर की प्यारी नहीं थीं, बल्कि आसपास के लोगों की भी बहुत चहेती थीं। किसी को दीदी तो किसी को हुआ (बुआ) कहकर पुकारती थीं। 27 अक्टूबर से जब उनके केदारताल में लापता होने की जानकारी मिली तो परिवार के साथ-साथ आसपास के लोग भी परेशान थे। बुधवार को जब उनकी मौत की जानकारी आई तो पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। गली के कई घरों में दीपावली में रोशनी करने वाले झालर तक बंद हो गए। केवल श्रीनारायण वर्मा के घर में मातम और रोना नहीं हो रहा था, अगल-बगल के घरों में भी महिलाएं रो रही थीं। घर के पुरुष होनहार बेटियों के बचपन से लेकर उनकी सफलता तक के सफर की चर्चा कर रहे थे। बुधवार रात गली के कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला।

दोस्त लगातार करते रहे फोन दीपिका और वर्तिका केवल पढ़ाई में अव्वल नहीं थीं, उनकी दोस्ती अटूट थी। लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में रहने वाले उनके दोस्तों को जब उनके लापता होने का पता चला तो वह उनकी कुशलता के लिए लगातार परिवार से संपर्क करते रहे। मुंबई से एक दोस्त पहले लखनऊ फिर उत्तराखंड तक पहुंच गया। वहीं कॉलेज के समय की दोस्त वर्तमान में मिस उत्तराखंड सुचेता भी लगातार वर्तिका की मां ऊषा से फोन पर बात कर रही थीं।