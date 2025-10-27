Hindustan Hindi News
यूपी में भट्ठा मालिकों पर कसेगा शिकंजा, सीजन के हिसाब से भरना होगा जीएसटी, जांच के निर्देश जारी

संक्षेप: पान मसाला कारोबारियों के बाद अब ईंट भट्ठा कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इनके द्वारा किए जाने वाले कारोबार की जांच कराई जाएगी और देखा जाएगा कि सीजन के हिसाब से कितनी जीएसटी जमा की जा रही है।

Mon, 27 Oct 2025 08:25 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
पान मसाला कारोबारियों के बाद अब ईंट भट्ठा कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इनके द्वारा किए जाने वाले कारोबार की जांच कराई जाएगी और देखा जाएगा कि सीजन के हिसाब से कितनी जीएसटी जमा की जा रही है। यह भी देखा जाएगा कि इनके द्वारा एक सीजन में कितने ईंट पकाई कर बिक्री की जा रही है। राज्य कर विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

उत्तर प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक करीब 22 हजार के आसपास ईंट भट्ठे हैं। ईंट भट्ठों से 12 फीसदी जीएसटी लेने की व्यवस्था है। इसके बाद भी देखने में आ रहा है कि इनके द्वारा बराबर इसे जमा नहीं किया जा रहा है। उच्च स्तर पर पिछले दिनों इसको लेकर बैठक हुई थी। इसमें ईंट भट्ठों से जीएसटी वसूली की स्थिति काफी खराब पाई गई है। इसीलिए उच्च पर इनके जीएसटी वसूली के लिए एसओपी जारी की गई है। इसके आधार पर अब ईंट भट्ठा स्थलों के साथ उनके कार्यालयों की जांच कराई जाएगी।

विशेष अनुसंधान शाखा में तैनात संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा इनके यहां जांच की जाएगी। इसमें उनके यहां लेन-देना का पूरा ब्योरा खंगाला जाएगा। खासकर कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऐसी अन्य चीजों की जांच की जाएगी, जिन पर लेनदेन की पूरी जानकारी रखी जा रही है। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उनके यहां सालाना कितने ईंटों की बिक्री की जा रही है। उसके आधार पर जीएसटी जमा की जा रही है या नहीं।

ईंट-भट्ठों के मालिकों द्वारा घोषित किए जाने वाले आईटीआर को भी देखा जाएगा। इसमें जांच किया जाएगा कि उनके द्वारा सालाना कितनी आय घोषित की जा रही है। अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ईंट भट्ठा मालिकों को कागजात देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। तय समय पर उनके द्वारा पूरी जानकारी उपलब्ध न करने पर जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

