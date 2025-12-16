Hindustan Hindi News
देवर ने अपनी ही भाभी की कुल्हाड़ी से क्यों कर दी हत्या? छानबीन में जुटी पुलिस

यूपी के सुलतानपुर में जिले में सनसनीखेज मर्डर की खबर आई है। यहां एक देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हे। पूछताछ की जा रही है।

Dec 16, 2025 06:27 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सुलतानपुर जिले में देवर ने भाभी के ऊपर भोजन बनाते समय कुल्हाड़ी से सर पर वार किया। जिला मेडिकल कॉलेज इलाज के समय विवाहिता की मौत हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि देवर ने हत्या क्यों की?

मंगलवार को चांदा कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर देवरार गांव में बड़ी घटना हो गई। जहां नीलम निषाद उम्र 24 वर्ष पत्नी मनोज निषाद सुबह अपने घर में भोजन बना रही थी तभी पीछे से आकर उसका देवर राजा निषाद ने कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार कर दिया। जिससे विवाहिता नीलम निषाद गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके सर से खून गिरने लगा। आनन-फानन में परिजन ने गंभीर रूप से घायल नीलम निषाद को जिला मेडिकल कालेज सुल्तानपुर लेकर गए जहां पर इलाज के दौरान विवाहिता नीलम निषाद की मौत हो गई। मामले की सूचना जब चांदा पुलिस को लगी तो पुलिस ने जिला मुख्यालय पहुच कर शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने आरोपी देवर राजा निषाद को पकड़कर चांदा कोतवाली ले आई।

जैसे ही घटना की सूचना नीलम निषाद के मायके जनपद जौनपुर के खुटहन थाना अंतर्गत मेढ़ा गांव उनके पिता राम शिरेमणि निषाद के घर पहुंची तो वहां से बड़ी संख्या में महिला-पुरुष परिजन चांदा कोतवाली पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना सुबह ही नीलम के ससुराल वालों द्वारा क्यों नहीं दी गई। वहीं मामले में तरह-तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीलम निषाद के मायके वालों का कहना है कि मेरी पुत्री को उसके देवर राजा निषाद सहित अन्य परिजनों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी कुल्हाड़ी से मार मार कर हत्या कर दी गई। बड़ी संख्या में मायके से परिजन चांदा कोतवाली आकर पहुंचे हैं। घटना को लेकर पुलिस सतर्क है। इस संबंध में चांदा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी है। उपरोक्त मामले में जांच कर विधि कार्रवाई की जाएगी।

