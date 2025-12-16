देवर ने अपनी ही भाभी की कुल्हाड़ी से क्यों कर दी हत्या? छानबीन में जुटी पुलिस

संक्षेप: यूपी के सुलतानपुर में जिले में सनसनीखेज मर्डर की खबर आई है। यहां एक देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हे। पूछताछ की जा रही है।

यूपी के सुलतानपुर जिले में देवर ने भाभी के ऊपर भोजन बनाते समय कुल्हाड़ी से सर पर वार किया। जिला मेडिकल कॉलेज इलाज के समय विवाहिता की मौत हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि देवर ने हत्या क्यों की?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलवार को चांदा कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर देवरार गांव में बड़ी घटना हो गई। जहां नीलम निषाद उम्र 24 वर्ष पत्नी मनोज निषाद सुबह अपने घर में भोजन बना रही थी तभी पीछे से आकर उसका देवर राजा निषाद ने कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार कर दिया। जिससे विवाहिता नीलम निषाद गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके सर से खून गिरने लगा। आनन-फानन में परिजन ने गंभीर रूप से घायल नीलम निषाद को जिला मेडिकल कालेज सुल्तानपुर लेकर गए जहां पर इलाज के दौरान विवाहिता नीलम निषाद की मौत हो गई। मामले की सूचना जब चांदा पुलिस को लगी तो पुलिस ने जिला मुख्यालय पहुच कर शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने आरोपी देवर राजा निषाद को पकड़कर चांदा कोतवाली ले आई।