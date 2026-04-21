नासा के वर्ल्ड नाइट मैप में जगमगाया यूपी, 9 सालों में कैसे बदली तस्वीर?
नासा ने वर्ल्ड नाइट मैप में जारी किया है। जिसमें यूपी भी जगमगा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि बनकर सामने आया है। यह केवल रोशनी का दृश्यात्मक आंकलन नहीं, बल्कि 'सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और गुणवत्तापूर्ण बिजली' के संकल्प की वैश्विक पुष्टि है।
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने वर्ल्ड नाइट मैप में जारी किया है। जिसमें यूपी भी जगमगा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि बनकर सामने आया है। यह केवल रोशनी का दृश्यात्मक आंकलन नहीं, बल्कि 'सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और गुणवत्तापूर्ण बिजली' के संकल्प की वैश्विक पुष्टि है। यह जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी।
दरअसल, नासा ने सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित एक नया ग्लोबल मैप जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि 2014 से 2022 के बीच पृथ्वी पर रात की रोशनी में कैसे बदलाव आया है? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तस्वीर बनाने के लिए 9 सालों तक हर रात जमा की गई 16 लाख सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया। नतीजों से पता चला कि शहरी विकास के कारण उत्तरी भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में रात की रोशनी का स्तर बढ़ गया है।
गांव से शहर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति
यूपी ने ऊर्जा क्षेत्र में बीते वर्षों में जो संरचनात्मक बदलाव किए हैं, उनका प्रभाव अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिखाई दे रहा है। गांव से शहर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नीति, प्रबंधन और तकनीक के स्तर पर व्यापक सुधार किए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को नई दिशा मिली है। उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ-साथ ऊर्जा के विविध स्रोतों को मजबूत किया गया है, जिससे बढ़ती मांग को संतुलित तरीके से पूरा किया जा रहा है।
इनमें हुआ बदलाव
उत्पादन से ट्रांसमिशन तक मजबूत ढांचा
जर्जर लाइनों का आधुनिकीकरण हुआ
ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली में सुधार
बिजली के क्षेत्र में कैसे बदली तस्वीर?
सरकारी बयान के अनुसार गांव से शहर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए नीति, प्रबंधन और तकनीक तीनों मोर्चों पर व्यापक सुधार हुए। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा के मार्गदर्शन में विद्युत व्यवस्था को नई दिशा मिली। उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि हुई सौर, तापीय व अन्य स्रोतों को संतुलित कर बढ़ती मांग को पूरा किया जा रहा है।
पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नए उपकेंद्र बने, जर्जर लाइनों को बदला गया और स्मार्ट ग्रिड तकनीक अपनाई गई। इससे आपूर्ति स्थिर हुई और लाइन लॉस में उल्लेखनीय गिरावट आई। डिजिटल सुधारों ने बिजली व्यवस्था को उपभोक्ता-केंद्रित बनाया, अब लोग रियल टाइम में खपत देख सकते हैं, बिल जमा करना आसान हुआ है और विद्युत चोरी पर सख्त लगाम लगी है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें