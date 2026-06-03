Uttar Pradesh News Live: प्रयागराज के एक घर में मिले 4 शव, पीएम मोदी करेंगे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ

यूपी के एक्सप्रेसवे की कड़ी में जल्द ही एक और नाम जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के साथ ही पीएम मोदी दो हाईवे का भी शिलान्यास करेंगे।

Uttar Pradesh News Live: मकान से निकल रही दुर्गंध इतनी तेज थी कि चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों तक को दिक्कत हो रही थी। आसपास के दुकानदारों को पहले लगा कि किसी जानवर की मौत हुई होगी, लेकिन जब पुलिस मकान का ताला तोड़कर अंदर गई तो पूरा मामला सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गया।

3 Jun 2026, 08:41:47 AM IST

कार्रवाई की गुहार को लेकर टावर पर चढ़ा युवक

गोंडा जिले में मंगलवार को दूसरे दिन लगातार टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के ग्राम बहुवन मदार मांझा के बमबम पुरवा में छप्पर जलने के एक मामले में पुलिस की कार्रवाई से आहत होकर मंगलवार को पीड़ित राहुल कुमार यादव ग्राम मिझौरा स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गये। तकरीबन तीन घंटे के बाद जब ग्रामीणों की उसपर नजर पड़ी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

देखते ही देखते यह बात जंगल में लगी आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। जानकारी पर पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी और सीओ ने कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर उसे किसी तरह नीचे उतारा। बाद में पता चला कि उसने छप्पर जलाने का आरोप लगाते हुए गत दिवस पुलिस को तहरीर दी थी जिस पर कार्रवाई नहीं हुई।