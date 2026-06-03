Uttar Pradesh News Live: प्रयागराज के एक घर में मिले 4 शव, पीएम मोदी करेंगे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ
Uttar Pradesh News Live: प्रयागराज के मकान में 4 शव मिले हैं। घर में मिले तीन शवों की शिनाख्त हो गई। एक युवक का शव नीचे दुकान में मिला। लाश केमिकल से जलाई गई है। पीएम मोदी जल्द ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के साथ दो हाईवे की भी सौगात देंगे।
Uttar Pradesh News Live: मकान से निकल रही दुर्गंध इतनी तेज थी कि चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों तक को दिक्कत हो रही थी। आसपास के दुकानदारों को पहले लगा कि किसी जानवर की मौत हुई होगी, लेकिन जब पुलिस मकान का ताला तोड़कर अंदर गई तो पूरा मामला सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गया।
यूपी के एक्सप्रेसवे की कड़ी में जल्द ही एक और नाम जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के साथ ही पीएम मोदी दो हाईवे का भी शिलान्यास करेंगे।
कार्रवाई की गुहार को लेकर टावर पर चढ़ा युवक
गोंडा जिले में मंगलवार को दूसरे दिन लगातार टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के ग्राम बहुवन मदार मांझा के बमबम पुरवा में छप्पर जलने के एक मामले में पुलिस की कार्रवाई से आहत होकर मंगलवार को पीड़ित राहुल कुमार यादव ग्राम मिझौरा स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गये। तकरीबन तीन घंटे के बाद जब ग्रामीणों की उसपर नजर पड़ी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
देखते ही देखते यह बात जंगल में लगी आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। जानकारी पर पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी और सीओ ने कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर उसे किसी तरह नीचे उतारा। बाद में पता चला कि उसने छप्पर जलाने का आरोप लगाते हुए गत दिवस पुलिस को तहरीर दी थी जिस पर कार्रवाई नहीं हुई।
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के साथ पीएम मोदी देंगे दो हाईवे की भी सौगात, इन जिलों में सफर आसान
यूपी के एक्सप्रेसवे की कड़ी में जल्द ही एक और नाम जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के साथ ही पीएम मोदी दो हाईवे का भी शिलान्यास करेंगे।
प्रयागराज के मकान में एक-एक कर मिले 4 शव, केमिकल से जलाई गई चौथी लाश किसकी?
मकान से निकल रही दुर्गंध इतनी तेज थी कि चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों तक को दिक्कत हो रही थी। आसपास के दुकानदारों को पहले लगा कि किसी जानवर की मौत हुई होगी, लेकिन जब पुलिस मकान का ताला तोड़कर अंदर गई तो पूरा मामला सनसनीखेज हत्याकांड में बदल गया।