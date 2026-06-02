Uttar Pradesh News Live: सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, मेरठ में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, मथुरा से आईआईटीयन बाबा गिरफ्तार

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Uttar Pradesh News Live: सीएम योगी आज गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान करोड़ों की सौगात देंगे। मेरठ में तीन दिनों से संदिग्ध ड्रोन मंडरा हैं। जिसके बाद सेना और पुलिस अलर्ट हो गई है। मथुरा से आईआईटीयन बाबा को गिरफ्तार किया गया है। जिस पर गीता ज्ञान और ऑनलाइन प्रवचन के नाम पर युवतियों को बरगलाने और यौन शोषण के आरोप लगे हैं। सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की घर में घुसकर हत्या कर दी। आजमगढ़ से एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को दबोचा है। जो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहा था। लखनऊ में मां की साड़ी का झूला बनाकर झूल रहे 9वीं क्लास के छात्र की गला कसने से मौत हो गई। यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। धूप निकलने से तापमान बढ़ा, लेकिन मौसम विभाग ने 63 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 5-6 दिनों तक बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक का दौर जारी रहने के आसार हैं

2 Jun 2026, 10:02:50 AM IST दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के चार दोषियों को 20 वर्ष की कैद श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला के साथ दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया गया था। इस दौरान न सिर्फ उसे जातिसूचक गली दी गई, बल्कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले में पीड़िता की तहरीर पर सोनवा पुलिस ने केस दर्जकर ग्राम ककंधू के मजरा तेंदुआ निवासी ओमकार वर्मा पुत्र जानकी प्रसाद, मनोज वर्मा पुत्र रामनरेश वर्मा व सेठ उर्फ़ ओमकार कश्यप पुत्र धुरई सहित गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम भौवसाय निवासी हरीश कश्यप पुत्र कन्हैयालाल के विरुद्ध दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने सहित एससी/एसटी एक्ट में जेल भेजा था। मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनते हुए अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने चारों आरोपियों को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने व मना करने पर मारने पीटने एवं जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए के सभी को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 55 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

2 Jun 2026, 10:01:17 AM IST बहराइच में चार दरोगा लाइन हाजिर, 21 पुलिसकर्मियों का फेरबदल बहराइच पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने सोमवार रात चार दरोगाओं सहित पांच पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। दो इंस्पेक्टर और 13 दरोगाओं को इधर उधर किया है। भग चल रही स्वॉट टीम को दोबारा गठित किया है। एसपी के पीआरओ रहे निरीक्षक राकेश कुमार सिंह अब स्वाट, सर्विलांस व साइबर सेल प्रभारी बनाए गए है। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा धीरेन्द्र सिंह एसपी के जन सम्पर्क अधिकारी की जिम्मेदारी निभाएंगे।

2 Jun 2026, 10:00:20 AM IST पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से कार टकराई, एक युवक की मौत, 5 गंभीर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार की देर रात तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा भिड़ी। दर्दनाक हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजवाया। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ से गाजीपुर की ओर जा रही कार सोमवार रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किमी संख्या 112 पर खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे में कार चालक समीर पुत्र सरवरे आलम (18 वर्ष) निवासी आजमगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गया।