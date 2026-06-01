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Uttar Pradesh News Live: सीएम योगी मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित, 60 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट

Uttar Pradesh News Live: सीएम योगा आज यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद समेत चारों के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। उधर, मौसम विभाग ने यूपी के 60 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Uttar Pradesh News Live: सीएम योगी मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित, 60 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट

सीएम योगी मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित, 60 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट

Pawan Kumar Sharma| लाइव हिन्दुस्तान |
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Uttar Pradesh News Live: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यूपी बोर्ड एवं संस्कृत शिक्षा परिषद समेत सीबीएसई एवं सीआईएससीई के प्रदेश के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। लोक भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हाई स्कूल एवं इंटर के चारों बोर्डों के कुल 223 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा।

यूपी में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो आज भी झमाझम बदरा बरसेंगे। इसे लेकर लखनऊ-अयोध्या समेत 60 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, कुछ जिलों में 40 से 50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। उधर, रविवार को आई आंधी-बारिश में हुए हादसों में छह लोगों की मौत हो गई।

Uttar Pradesh News Today: बड़े सरकार दरगाह में कहासुनी के बाद बवाल, मां-बेटे को पीटा,वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News Today: बदायूं में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक और उसकी मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। मारपीट में दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि मौके पर मौजूद लोग बीच-बचाव के बजाय तमाशबीन बने रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Uttar Pradesh News Today: ओवर टाइम से मना करने पर गई थी नौकरी, 18 साल बाद मिला इंसाफ

Uttar Pradesh News Today: यूपी के कानपुर में ओवर टाइम करने से मना करने पर नौकरी गवां चुके एक मशीन ऑपरेटर को आखिरकार 18 साल बाद न्याय मिल गया। श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने वादी श्रमिक को पूर्ण वेतन-भत्तों के साथ नौकरी में वापस लेने के निर्देश दिए। 18 साल पूर्व निकाले जाने के समय से नौकरी अनवरत मानी जाएगी। वादी फैसले के वक्त 64 साल के हो चुके हैं। हितलाभों के भुगतान का अवॉर्ड 25 मई को प्रकाशित हो गया है।

ओवर टाइम से मना करने पर गई थी नौकरी, 18 साल बाद मिला इंसाफ

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Uttar Pradesh News Today: कानपुर के स्वदेशी पैराशूट सुखोई पर फिदा हुईं 12 देशों की सेनाएं

Uttar Pradesh News Today: कानपुर में बने स्वदेशी पैराशूटों का दुनिया भर में डंका बजने लगा है। सुखोई-30 के ब्रेक पैराशूट समेत ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री (ओपीएफ) के अत्याधुनिक सैन्य पैराशूटों ने 12 देशों की सेनाओं को प्रभावित किया है। शिलांग में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी में विदेशी सैन्य अधिकारियों ने इन उत्पादों को अपनी सेनाओं में शामिल करने की इच्छा जताई है।

कानपुर के स्वदेशी पैराशूट सुखोई पर फिदा हुईं 12 देशों की सेनाएं

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Uttar Pradesh News Today: मामूली विवाद में भाई ने भाई की पीट-पीटकर हत्या

Uttar Pradesh News Today: अयोध्या कैंट थाना क्षेत्र के ककरही बाजार में सोमवार सुबह एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। शौच जाने को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की डंडे और चारपाई की पटिया से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

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Uttar Pradesh News Today: तेंदुए को देख गिरा बाइक सवार, वही बैठा रहा

Uttar Pradesh News Today: बहराइच के कतर्निया रेंज के बिछिया बाजार के पास रविवार दोपहर में एक तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक तेंदुआ आ गया। घबराए बाइक सवार खेत ब्रेक लिए जाने पर बाइक पलटने पर युवक विपरीत दिशा में भाग लिया। उधर, जमीन पर गिरी स्टार्ट बाइक के पास तेंदुआ अड़ कर बैठ बाइक के घूमते पहिए को निहारता रहा। धैर्य खो चुका बाइक सवार अचानक तेंदुए के बैठे रहने के बावजूद बढ़ने लगा। तो लोग शोर मचाकर उसे रोकते रहे। जैसे ही युवक बाइक के पास पहुंचा। तेंदुआ उछाल भरकर जंगल में चला गया। सांस रोक इस नजारे को देख रहे लोगों ने राहत की सांस ली।

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Uttar Pradesh News Today: बाइक व मोबाइल लूट के तीन आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

Uttar Pradesh News Today: बदायूं में 9 मई की रात बाइक सवार युवक से बाइक और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे तीन बदमाशों को वजीरगंज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वजीरगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक सवार कुछ संदिग्ध युवक बिल्सी रोड की ओर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक सिपाही प्रिंस चौधरी गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश फारूख उर्फ बादशाह उर्फ सफी उर्फ सफिया पुत्र रहीस निवासी धनौली कोतवाली बिल्सी हाल निवासी हल्द्वानी थाना ईकोटेक नोएडा व अमन चतुर्वेदी पुत्र नाम नारायण निवासी मध्य प्रदेश टीकमगढ़ थाना गांव पर गोली लगने से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया, जबकि उनका तीसरा साथी सुरजीत उर्फ नन्नू उर्फ नानू पुत्र विष्णु निवासी शाहजहांपुर थाना तिलहर गांव पराया भागने लगा।

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Uttar Pradesh News Today: प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, शव जलाकर जंगल में दफनाया

Uttar Pradesh News Today: हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां फतेहपुर के रहने वाले युवक की उसकी ही प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर अपने घर ही में हत्या कर दी। इसके बाद शव जलाकर कानपुर के घाटमपुर के रेउना के जंगल में दफना दिया। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दंपति को हिरासत में लिया तो दोनों ने वारदात कबूल कर ली है। पुलिस ने जला हुआ शव बरामद करने के साथ ही सैंपल डीएनए जांच के लिए भेजे हैं।

प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, शव जलाकर जंगल में दफनाया

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Uttar Pradesh News Today: दिल्ली के कपड़ा व्यपारी से 20 लाख की लूट

Uttar Pradesh News Today: मुरादाबाद से दिल्ली लौट रहे कपड़ा व्यापारी से दो कार में सवार सशस्त्र बदमाशों ने हापुड़ जिले में हथियारों की नोक पर 20 लाख रुपए लूट लिए। कपड़ा व्यापारी ने दिल्ली पहुंचकर एक नेता को लूट की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली।

दिल्ली के कपड़ा व्यपारी से 20 लाख की लूट

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Uttar Pradesh News Today: यूपी में कबड्डी खिलाड़ी की अपहरण के बाद हत्या

Uttar Pradesh News Today: नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की फास्टफूड की दुकान चलाने वाले एक आरोपी ने अपहरण के बाद हत्या कर दी। आरोपी ने 15 अप्रैल को खिलाड़ी का अपहरण किया और उसी रात ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को रोहटा रोड स्थित नाले में फेंक दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद रविवार रात हत्या का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने अनुष्का का कंकाल नुमा शव रोहटा रोड के नाले से बरामद कर ली है।

यूपी में कबड्डी खिलाड़ी की अपहरण के बाद हत्या

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Uttar Pradesh News Today: यूपी के इस एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर नहीं रुकना होगा

Uttar Pradesh News Today: एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुके उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने का अनुभव लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बिना टाल प्लाजा पर रुके भी सफर पूरा करने का आनंद मिलने वाला है। ऐसी व्यवस्था हो रही है ताकि टोल टैक्स के लिए भी वाहन चालकों को रुकना न पड़े। जी हां, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (एनई-6) पर वाहन चालकों को टोल के लिए प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले ही उनके वाहन का नंबर स्कैन कर लिया जाएगा और फास्टैग को रीड करते हुए टोल टैक्स काट लिया जाएगा। ऐसे में टोल से चंद मीटर पहले ही वाहन के पहुंचते ही बैरियर खुल जाएगा और बिना रुके चालक टोल पार कर जाएगा। प्रदेश में यह पहला एक्सप्रेस वे होगा, जहां वाहन चालक टोल प्लाजा पर बिना रुके अपना पूरा सफर तय करेंगे। यह सब होगा एक्सप्रेस वे पर लगे अत्याधुनिक सिस्टम से।

यूपी के इस एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर नहीं रुकना होगा

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Uttar Pradesh News Today: बिजली बिल में इजाफे का मामला नियामक आयोग पहुंचेगा

Uttar Pradesh News Today: जून के बिजली बिल में 10 फीसदी के इजाफे का मामला नियामक आयोग की चौखट तक पहुंचेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद सोमवार को आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल करेगा।

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Uttar Pradesh News Today: आईपीएल के फाइनल में 25 करोड़ की सट्टेबाजी, 11 गिरफ्तार

Uttar Pradesh News Today: वाराणसी एसओजी और कैंट पुलिस ने रविवार देर रात टकटकपुर में एक फ्लैट में छापेमारी कर 11 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नौ मुंबई के रहने वाले हैं, दो वाराणसी के निवासी हैं। आरंभिक जांच में केवल फाइनल मैच के दौरान 25 करोड़ की सट्टेबाजी सामने आई है। एसओजी प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि देर रात सट्टेबाजों के अड्डे पर छापा मारा गया। मौके से लैपटॉप, मोबाइल, टैब आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपी टेलीग्राम और व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय थे। यहीं बैठकर लोगों से मैच पर पैसा लगवाते थे।

आईपीएल के फाइनल में 25 करोड़ की सट्टेबाजी, 11 गिरफ्तार

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