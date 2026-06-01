Uttar Pradesh News Live: सीएम योगी मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित, 60 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट

सीएम योगी मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित, 60 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट

Uttar Pradesh News Live: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यूपी बोर्ड एवं संस्कृत शिक्षा परिषद समेत सीबीएसई एवं सीआईएससीई के प्रदेश के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। लोक भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हाई स्कूल एवं इंटर के चारों बोर्डों के कुल 223 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। यूपी में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो आज भी झमाझम बदरा बरसेंगे। इसे लेकर लखनऊ-अयोध्या समेत 60 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, कुछ जिलों में 40 से 50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। उधर, रविवार को आई आंधी-बारिश में हुए हादसों में छह लोगों की मौत हो गई।

1 Jun 2026, 09:08:43 AM IST Uttar Pradesh News Today: बड़े सरकार दरगाह में कहासुनी के बाद बवाल, मां-बेटे को पीटा,वीडियो वायरल Uttar Pradesh News Today: बदायूं में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक और उसकी मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। मारपीट में दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि मौके पर मौजूद लोग बीच-बचाव के बजाय तमाशबीन बने रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

1 Jun 2026, 08:24:45 AM IST Uttar Pradesh News Today: मामूली विवाद में भाई ने भाई की पीट-पीटकर हत्या Uttar Pradesh News Today: अयोध्या कैंट थाना क्षेत्र के ककरही बाजार में सोमवार सुबह एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। शौच जाने को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की डंडे और चारपाई की पटिया से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

1 Jun 2026, 08:23:32 AM IST Uttar Pradesh News Today: तेंदुए को देख गिरा बाइक सवार, वही बैठा रहा Uttar Pradesh News Today: बहराइच के कतर्निया रेंज के बिछिया बाजार के पास रविवार दोपहर में एक तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक तेंदुआ आ गया। घबराए बाइक सवार खेत ब्रेक लिए जाने पर बाइक पलटने पर युवक विपरीत दिशा में भाग लिया। उधर, जमीन पर गिरी स्टार्ट बाइक के पास तेंदुआ अड़ कर बैठ बाइक के घूमते पहिए को निहारता रहा। धैर्य खो चुका बाइक सवार अचानक तेंदुए के बैठे रहने के बावजूद बढ़ने लगा। तो लोग शोर मचाकर उसे रोकते रहे। जैसे ही युवक बाइक के पास पहुंचा। तेंदुआ उछाल भरकर जंगल में चला गया। सांस रोक इस नजारे को देख रहे लोगों ने राहत की सांस ली।

1 Jun 2026, 08:21:27 AM IST Uttar Pradesh News Today: बाइक व मोबाइल लूट के तीन आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार Uttar Pradesh News Today: बदायूं में 9 मई की रात बाइक सवार युवक से बाइक और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे तीन बदमाशों को वजीरगंज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वजीरगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक सवार कुछ संदिग्ध युवक बिल्सी रोड की ओर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक सिपाही प्रिंस चौधरी गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश फारूख उर्फ बादशाह उर्फ सफी उर्फ सफिया पुत्र रहीस निवासी धनौली कोतवाली बिल्सी हाल निवासी हल्द्वानी थाना ईकोटेक नोएडा व अमन चतुर्वेदी पुत्र नाम नारायण निवासी मध्य प्रदेश टीकमगढ़ थाना गांव पर गोली लगने से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया, जबकि उनका तीसरा साथी सुरजीत उर्फ नन्नू उर्फ नानू पुत्र विष्णु निवासी शाहजहांपुर थाना तिलहर गांव पराया भागने लगा।