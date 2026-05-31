Uttar Pradesh News Live: यूपी के कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले, लखनऊ में बिजली-पानी संकट

UP electricity

Uttar Pradesh News Live: उत्तर प्रदेश के कई विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। 28 एआरटीओ, 30 बीएसए और छह आबकारी आयुक्त सहित विश्वविद्यालयों के डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी बदले गए हैं। शनिवार को तबादलों की ये लिस्ट जारी की गई। अधिकारियों से अपनी नई तैनाती स्थल पर चार्ज लेने को कहा गया है। यूपी के लखनऊ में बासमंडी स्थित जीटीआई उपकेंद्र शनिवार शाम सात बजे ठप हो गया। इससे गणेशगंज, पान दरीबा और लालकुआं जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों की बत्ती गुल हो गई। शाम के वक्त बिजली न आने से करीब 40 हजार आबादी को पानी का संकट खड़ा हो गया।

31 May 2026, 10:01:58 AM IST ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार दम्पत्ति घायल बहराइच में कैसरगंज कस्बे में परमहंस डिग्री कालेज के पास शनिवार शाम तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक मे टक्कर मार दी। जिसके चलते बाइक सवार दम्पत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना होते ही चालक वाहन सहित फरार हो गया। घायल दम्पत्ति को कैसरगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

31 May 2026, 10:01:06 AM IST तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत, चालक फरार सुलतानपुर में देहात कोतवाली क्षेत्र में शनिवार शाम एक सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई। हादसा अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर अहिमाने के पास प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने हुआ। मिली जानकारी के अनुसार, देहात कोतवाली क्षेत्र के अलहदादपुर पूरे महोबशाह का पुरवा निवासी शिवशंकर कोरी शनिवार देर शाम ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने उनके ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि शिवशंकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।