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Uttar Pradesh News Live: यूपी के कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले, लखनऊ में बिजली-पानी संकट

Uttar Pradesh News Live: यूपी के कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। इनमें 26 एआरटीओ, 6 आबकारी उपायुक्त, 30 बीएसए इधर से उधर किए गए हैं। वहीं, लखनऊ एक बार फिर बिजली-पानी संकट झेल रहा है। उपकेंद्र ठप पड़ा है जिसके कारण कई इलाकों में अंधेरा छा गया।

Uttar Pradesh News Live: यूपी के कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले, लखनऊ में बिजली-पानी संकट

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Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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Uttar Pradesh News Live: उत्तर प्रदेश के कई विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। 28 एआरटीओ, 30 बीएसए और छह आबकारी आयुक्त सहित विश्वविद्यालयों के डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी बदले गए हैं। शनिवार को तबादलों की ये लिस्ट जारी की गई। अधिकारियों से अपनी नई तैनाती स्थल पर चार्ज लेने को कहा गया है।

यूपी के लखनऊ में बासमंडी स्थित जीटीआई उपकेंद्र शनिवार शाम सात बजे ठप हो गया। इससे गणेशगंज, पान दरीबा और लालकुआं जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों की बत्ती गुल हो गई। शाम के वक्त बिजली न आने से करीब 40 हजार आबादी को पानी का संकट खड़ा हो गया।

ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार दम्पत्ति घायल

बहराइच में कैसरगंज कस्बे में परमहंस डिग्री कालेज के पास शनिवार शाम तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक मे टक्कर मार दी। जिसके चलते बाइक सवार दम्पत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना होते ही चालक वाहन सहित फरार हो गया। घायल दम्पत्ति को कैसरगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

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तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत, चालक फरार

सुलतानपुर में देहात कोतवाली क्षेत्र में शनिवार शाम एक सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई। हादसा अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर अहिमाने के पास प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने हुआ।

मिली जानकारी के अनुसार, देहात कोतवाली क्षेत्र के अलहदादपुर पूरे महोबशाह का पुरवा निवासी शिवशंकर कोरी शनिवार देर शाम ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने उनके ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि शिवशंकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

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रास्ते से हटने के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, एक की मौत, दो घायल

अम्बेडकरनगर में सम्मनपुर थाना क्षेत्र के लखनियां गांव में शनिवार को रात्रि करीब 11 बजे पंचायत भवन के पास रास्ते से हटने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गयी, जबकि मृतक के दो अन्य साथी घायल हो गये जिसमें एक कि हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया है। स्थिति को देखते हुए मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने मामलें में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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लखनऊ फिर झेल रहा बिजली-पानी संकट, उपकेंद्र ठप पड़ा, कई इलाकों में अंधेरा

यूपी के लखनऊ में बासमंडी स्थित जीटीआई उपकेंद्र शनिवार शाम सात बजे ठप हो गया। इससे गणेशगंज, पान दरीबा और लालकुआं जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों की बत्ती गुल हो गई। शाम के वक्त बिजली न आने से करीब 40 हजार आबादी को पानी का संकट खड़ा हो गया।

यहां पढ़ें पूरी खबर: लखनऊ फिर झेल रहा बिजली-पानी संकट, उपकेंद्र ठप पड़ा, कई इलाकों में अंधेरा

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यूपी के कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले, 26 ARTO, 6 आबकारी उपायुक्त, 30 BSA इधर से उधर

उत्तर प्रदेश के कई विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए हैं। 28 एआरटीओ, 30 बीएसए और छह आबकारी आयुक्त सहित विश्वविद्यालयों के डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी बदले गए हैं। शनिवार को तबादलों की ये लिस्ट जारी की गई। अधिकारियों से अपनी नई तैनाती स्थल पर चार्ज लेने को कहा गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी के कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले, 26 ARTO, 6 आबकारी उपायुक्त, 30 BSA इधर से उधर

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