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Uttar Pradesh News Live: यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बढ़े सर्किल रेट

Uttar Pradesh News Live: यूपी में भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। कई इलाकों में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में आंधी-बारिश से पारा 10 डिग्री कम हो सकता है। वहीं, लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में सर्किल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी खरीदारों को झटका लगा है।

Uttar Pradesh News Live: यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बढ़े सर्किल रेट

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Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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Uttar Pradesh News Live: यूपी के कई इलाकों में बदले मौसम ने भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है। गुरुवार रात से तेज हवाएं चलने के साथ आसमान मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले दो दिन में तेज हवा, बारिश संग कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग जता रहा है।

लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जमीन खरीदना अब और महंगा हो गया है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को सर्किल रेट में दोगुना से ज्यादा की वृद्धि की है। संशोधित दरें 4 जून से लागू हो जाएंगी।

प्रॉपर्टी खरीदारों को झटका! लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बढ़े सर्किल रेट, जानें इन इलाकों के नए दाम

लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जमीन खरीदना अब और महंगा हो गया है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को सर्किल रेट में दोगुना से ज्यादा की वृद्धि की है। संशोधित दरें 4 जून से लागू हो जाएंगी।

यहां पढ़ें पूरी खबर: प्रॉपर्टी खरीदारों को झटका! लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बढ़े सर्किल रेट, जानें इन इलाकों के नए दाम

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UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी से राहत, आंधी-बारिश से 10 डिग्री कम हो सकता है पारा

यूपी के कई इलाकों में बदले मौसम ने भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है। गुरुवार रात से तेज हवाएं चलने के साथ आसमान मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले दो दिन में तेज हवा, बारिश संग कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग जता रहा है।

यहां पढ़ें पूरी खबर: यूपी में भीषण गर्मी से राहत, आंधी-बारिश से 10 डिग्री कम हो सकता है पारा

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