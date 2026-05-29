Uttar Pradesh News Live: यूपी में बाढ़-बारिश का कहर, बेतवा का पुल ढहा, सहारनपुर में दुकानें बही
Uttar Pradesh News Live: यूपी में तूफान कहर मचा रहा है। गुरुवार को बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढह गया। इसमें छह की मौत हो गई और कई मलबे में दब गए। तीन लोग पिलर पर फंसे हैं। वहीं, पहाड़ों पर भारी बारिश से यूपी के सहारनपुर में बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ से दुकानें और लोग बह गए। इसमें एक महिला की मौत हो गई।
Uttar Pradesh News Live: यूपी में आधी रात के बाद आए तूफान ने हमीरपुर में तांडव मचाया है। यहां बेतवा नदी पर बन रहा पुल ढह गया है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। छह लोग घायल हैं। कुछ लोग पिलर पर फंसे हुए हैं।
यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में देर रात अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के बाद अचानक भारी जलराशि नीचे उतर आई, जिसने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई।
पॉश मार्केट में भीषण आग से हड़कंप, क्रॉकरी शोरूम जलकर राख
शाहजहांपुर शहर के पॉश बाजार गोविंदगंज स्थित चर्च के पास गुरुनानक क्रॉकरी शोरूम में गुरुवार रात करीब 11 बजे अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और शोरूम से उठती लपटें व धुएं के गुबार दूर तक दिखाई देने लगे। घटना से आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि शोरूम के ठीक बगल में जूते-चप्पलों का बड़ा शोरूम भी स्थित है, जिससे आग फैलने की आशंका के चलते अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके से गुजर रहे एक व्यापारी नेता ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।
शादी का झांसा देकर किशोरी का यौन शोषण, केस दर्ज
गोंडा के धानेपुर इलाके की एक किशोरी को मोतीगंज थाना क्षेत्र का एक युवक अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसका यौन शोषण किया। लड़की ने जब शादी का दबाव बनाया तब इंकार कर दिया। इसपर किशोरी ने घरवालों को आपबीती बताई। पिता की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।
धानेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक उसकी लड़की से मोतीगंज थाना क्षेत्र के भोरहा बरगदहा गांव निवासी युवक लवकुश बातचीत करता था। आरोप लगाया है कि युवक ने लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने का झांसा देकर अपने साथ लेकर चला गया। उसे चालीस दिन तक साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाए। अब शादी करने और साथ रखने से इंकार कर रहा है।
पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से लुटेरा जख्मी, दो अन्य साथी भी दबोचे
गोंडा में सीमेंट व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस को गुरुवार देर रात बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मनकापुर पुलिस व एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसके दो अन्य साथियों को धर दबोचा। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक, 44 हजार रुपए और अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया किया गये।
बीते सोमवार की शाम लगभग छह बजे बैरीपुर रामनाथ गांव के पास सीमेंट व्यापारी के एजेंट प्रेमनाथ गुप्ता से अपाची सवार तीन बदमाश मारपीट कर 1.10 लाख रुपये छीन कर फरार हो गये थे। घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मंगलवार को एफआईआर दर्ज करके अपराधियों को पकड़ने में जुट गयी। वही एसपी विनीत जायसवाल ने मामले के खुलासे के लिए पांच टीमे गठित कराकर मामले में जल्द से जल्द खुलास करने का निर्देश दिया था।
हैदरगढ़ में टक्कर के बाद आग का गोला बने ट्रक और डंपर, ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत
बाराबंकी के कस्बा हैदरगढ़ के निकट हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग पर सतरही गांव के पास गुरुवार देर रात ट्रक और डंपर की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक केविन के अंदर फंसकर जिंदा जल गया, जबकि डंपर चालक और उसका खलासी तथा ट्रक का खलासी किसी तरह जान बचाने में सफल रहे।
थाना असंद्रा क्षेत्र के मंसूरपुर गांव निवासी धर्मेन्द्र कुमार पाल (32) पुत्र रामसरन ट्रक में ईंट लादकर हैदरगढ़ की ओर जा रहे थे। रात करीब 11 बजे सतरही गांव के निकट सामने से फतेहपुर जनपद की ओर से गिट्टी लादकर आ रहे डंपर से उनकी ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।
प्याज लदी ट्रक पलटी, दो बाइकों सवार तीन युवकों की मौत, एक गंभीर
अमेठी में मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो बाइकों पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा शंकरगंज चौराहा मोड़ के पास उस समय हुआ जब प्याज से लदी एक अनियंत्रित ट्रक पलट गई और उसके नीचे बाइक सवार दब गए।
मिली जानकारी के अनुसार, दरपीपुर में आयोजित एक भंडारे में शामिल होने के बाद चार युवक दो मोटरसाइकिलों से अपने घर लौट रहे थे। वे सब शंकरगंज चौराहा मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि गौरीगंज की ओर से आ रही प्याज लदी ट्रक संख्या यूपी 44 सीटी 4747 अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक पलटते ही उसके नीचे दोनों बाइकें दब गईं।
पहाड़ों पर भारी बारिश से यूपी के सहारनपुर में बाढ़; दुकानें-लोग बहे, महिला की मौत
यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में देर रात अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश के बाद अचानक भारी जलराशि नीचे उतर आई, जिसने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई।