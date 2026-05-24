Uttar Pradesh News Live: मायावती चुनावी तैयारियों की आज करेंगी समीक्षा, यूपी में बारिश का अलर्ट

Uttar Pradesh News Live: किसके पास कौन सा हथियार; बाहुबलियों के लाइसेंस पर हाईकोर्ट की नजर
Uttar Pradesh News Live: लाइसेंसी असलहों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से चिह्नित माफिया और बाहुबलियों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इन बाहुबलियों के पास कौन-कौन से लाइसेंसी हथियार हैं और उनके लाइसेंस की स्थिति क्या है। हाईकोर्ट को जवाब देने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रदेशभर के बाहुबलियों और माफिया की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है।
किसके पास कौन सा हथियार; बाहुबलियों के लाइसेंस पर हाईकोर्ट की नजर