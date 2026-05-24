Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

Uttar Pradesh News Live: मायावती चुनावी तैयारियों की आज करेंगी समीक्षा, यूपी में बारिश का अलर्ट

Uttar Pradesh News Live: मायावती रविवार को लखनऊ में पार्टी की बड़ी और विशेष बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। उधर, भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है।

Uttar Pradesh News Live: मायावती चुनावी तैयारियों की आज करेंगी समीक्षा, यूपी में बारिश का अलर्ट

Mayawati

Pawan Kumar Sharma| लाइव हिन्दुस्तान |
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

Uttar Pradesh News Live: मायावती रविवार को लखनऊ में पार्टी की बड़ी और विशेष बैठक को संबोधित करेंगी। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह बैठक रविवार सुबह 11 बजे बसपा राज्य कार्यालय, 12 माल एवेन्यू में होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें पार्टी संगठन की जमीनी और आर्थिक मजबूती तथा सर्वसमाज में जनाधार बढ़ाने को लेकर पिछली बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। बैठक में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों और पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर गहन समीक्षा होगी। इसके बाद मायावती आगे के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी देंगी।

यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान ऊंचा बना रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण लू और गर्म रातें लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी। हालांकि इस बीच वैज्ञानिकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

Uttar Pradesh News Live: किसके पास कौन सा हथियार; बाहुबलियों के लाइसेंस पर हाईकोर्ट की नजर

Uttar Pradesh News Live: लाइसेंसी असलहों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से चिह्नित माफिया और बाहुबलियों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इन बाहुबलियों के पास कौन-कौन से लाइसेंसी हथियार हैं और उनके लाइसेंस की स्थिति क्या है। हाईकोर्ट को जवाब देने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रदेशभर के बाहुबलियों और माफिया की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है।

किसके पास कौन सा हथियार; बाहुबलियों के लाइसेंस पर हाईकोर्ट की नजर

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

Uttar Pradesh News Live: बाल विवाह बढ़ रहे, इसके लिए पुलिस दोषी, हाईकोर्ट की टिप्पणी

Uttar Pradesh News Live: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ रहे बाल विवाह पर नाराजगी जताई है। एक केस की सुनवाई करते हुए आदेश में कहा कि यूपी में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैर कानूनी शादियों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।

बाल विवाह बढ़ रहे, इसके लिए पुलिस दोषी, हाईकोर्ट की टिप्पणी

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
UP Top News Up News UP News Today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsउत्तर प्रदेशUttar Pradesh News Live: मायावती चुनावी तैयारियों की आज करेंगी समीक्षा, यूपी में बारिश का अलर्ट