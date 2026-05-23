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Uttar Pradesh News Live: लखनऊ में बिजली संकट से हाहाकार, पत्नी ने मुस्लिम प्रेमी संग मिलकर पति को जलाया

Uttar Pradesh News Live: लखनऊ में बिजली संकट से हाहाकार मचा है। उपकेंद्रों पर लोगों ने बवाल कर दिया। एक जगह जेई को बंधक बना लिया। वहीं, एक इलाके में प्रदर्शन कर रहे पीड़ितों पर कार्रवाई हुई। यूपी में दो बच्चों की मां ने मुस्लिम प्रेमी संग मिलकर पति को जला दिया। चारपाई से बांधकर आग लगा दी।

Uttar Pradesh News Live: लखनऊ में बिजली संकट से हाहाकार, पत्नी ने मुस्लिम प्रेमी संग मिलकर पति को जलाया

पत्नी ने पति को बांधकर जलाया

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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Uttar Pradesh News Live: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी के चलते बिजली संकट हो गया है। वहीं, वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर और न ही एबीसी केबल बिजली का लोड ले पा रहे हैं।

सिद्धार्थनगर में एक महिला ने गुरुवार रात दूसरे धर्म के कथित प्रेमी संग मिलकर घर में पति को चारपाई से बांधकर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। पिता और पड़ोसियों ने किसी तरह आग बुझाई। आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

दो बच्चों की मां ने मुस्लिम प्रेमी संग मिलकर पति को जलाया, चारपाई से बांधकर लगाई आग

सिद्धार्थनगर में एक महिला ने गुरुवार रात दूसरे धर्म के कथित प्रेमी संग मिलकर घर में पति को चारपाई से बांधकर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। पिता और पड़ोसियों ने किसी तरह आग बुझाई। आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: दो बच्चों की मां ने मुस्लिम प्रेमी संग मिलकर पति को जलाया, चारपाई से बांधकर लगाई आग

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लखनऊ में बिजली संकट! उपकेंद्रों पर बवाल, कहीं जेई को बनाया बंधक तो कहीं पीड़ितों पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी के चलते बिजली संकट हो गया है। वहीं, वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर और न ही एबीसी केबल बिजली का लोड ले पा रहे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: लखनऊ में बिजली संकट! उपकेंद्रों पर बवाल, कहीं जेई को बनाया बंधक तो कहीं पीड़ितों पर कार्रवाई

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