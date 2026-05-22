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Uttar Pradesh News Live: जनगणना के लिए यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, लखनऊ में बिजली संकट से हाहाकार

Uttar Pradesh News Live: जनगणना 2027 के तहत यूपी में आज से मकान गिने जाएंगे। इस दौरान परिवार-संपत्ति से जुड़े 33 सवालों के जवाब देने होंगे। लखनऊ में बिजली संकट से हाहाकार मचा हुआ है। गुरुवार को लोगों ने सड़कों पर चक्का जाम कर दिया और उपकेंद्रों पर पथराव किया।

Uttar Pradesh News Live: जनगणना के लिए यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, लखनऊ में बिजली संकट से हाहाकार

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Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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Uttar Pradesh News Live: यूपी में आज से मकानों को गिनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जबकि इंसानों की गिनती दूसरे चरण यानी अगले साल फरवरी में होगी। जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर-घर जाएंगे और लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इन सवालों के जवाब को प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन पर फीड करेंगे।

यूपी में लखनऊ में भीषण बिजली संकट को लेकर हाहाकार मच गया है। अघोषित कटौती से परेशान आक्रोशित लोगों ने बुद्धेश्वर चौराहे, मोहान रोड और रायबरेली रोड पर उतरकर मुख्य मार्गों को पूरी तरह जाम कर दिया। गुस्साई भीड़ ने उपकेंद्रों पर हंगामा किया।

बस डंपर से टकराते ही बनी आग का गोला

फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में थाना मटसेना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बस आगे चल रहे बालू से भरे डंपर से टकरा गई। हादसा होते ही बस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। जिससे बस आग का गोला बन गई। हादसे में बस में सवार 3 दर्जन के करीब यात्री झुलस गए।

हादसे की सूचना पर कई थानों के फोर्स के साथ ही फायर बिग्रेड की गाड़ियां पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने सभी घायलों को फतेहाबाद, शिकोहाबाद अस्पताल में भर्ती कराया जहां सभी की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। एक घायल एक युवती का शिकोहाबाद में इलाज चल रहा है।

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जनगणना 2027: यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, परिवार-संपत्ति से जुड़े 33 सवालों के देने होंगे जवाब

यूपी में आज से मकानों को गिनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जबकि इंसानों की गिनती दूसरे चरण यानी अगले साल फरवरी में होगी। जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर-घर जाएंगे और लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इन सवालों के जवाब को प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन पर फीड करेंगे।

पूरी खबर यहां पढ़ें: जनगणना 2027: यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, परिवार-संपत्ति से जुड़े 33 सवालों के देने होंगे जवाब

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