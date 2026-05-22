Uttar Pradesh News Live: जनगणना के लिए यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान, लखनऊ में बिजली संकट से हाहाकार

बस डंपर से टकराते ही बनी आग का गोला
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में थाना मटसेना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बस आगे चल रहे बालू से भरे डंपर से टकरा गई। हादसा होते ही बस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। जिससे बस आग का गोला बन गई। हादसे में बस में सवार 3 दर्जन के करीब यात्री झुलस गए।
हादसे की सूचना पर कई थानों के फोर्स के साथ ही फायर बिग्रेड की गाड़ियां पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने सभी घायलों को फतेहाबाद, शिकोहाबाद अस्पताल में भर्ती कराया जहां सभी की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। एक घायल एक युवती का शिकोहाबाद में इलाज चल रहा है।