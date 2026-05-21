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Uttar Pradesh News Live: छात्राओं को फ्री स्कूटी देगी सरकार, TMC सांसद के सिर कलम पर ईनाम बयान वाले BJP नेता पलटे

Uttar Pradesh News Live: यूपी में छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश दिए हैं। टीएमसी सांसद सायोनी घोष के सिर कलम करने पर एक करोड़ की घोषणा की गई थी। यूपी के बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है।

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Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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Uttar Pradesh News Live: उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने के लिए 'रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना' पर काम तेज हो गया है। सीएम योगी ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पात्रता और मेरिट के नियम जल्द से जल्द तय करने के निर्देश दिए हैं।

टीएमसी सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने वाले को एक करोड़ का इनाम देने की घोषणा वाले यूपी भाजपा नेता के विवादित बयान से देश की सियासत गरमा गई है। सयोनी भी एक्टिव हुईं तो भाजपा नेता बैकफुट पर आ गए हैं।

दो वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा पुल एप्रोच, ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

बलरामपुर में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की सड़क हरिहरगंज-ललिया बनकटवा मार्ग से जुड़ी ललिया-भवनियापुर लिंक मार्ग पर स्थित भवनियापुर गांव के निकट पुल का एप्रोच तथा पूर्वी छोर की सुरक्षा दीवार दो वर्ष पूर्व आई बाढ़ में कटकर नाले में समाहित हो गई थी। लंबे समय बीत जाने के बाद भी मरम्मत कार्य शुरू न होने से क्षेत्रीय लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया तथा जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पत्र भेजकर शीघ्र समस्या समाधान की मांग की है।

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टूटे पड़े हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर महिला की मौत

सीतापुर में तालगांव इलाके में टूटे पड़े हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गुरुवार को एक महिला की मौत हो गई। हादसा देख अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग को कई बार फोन करने के बाद संपर्क हो पाया। करीब एक घंटे बाद बिजली कनेक्शन काटा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मिरकल्लीपुर के पचपखारी निवासी रामप्यारी (40) गुरुवार सुबह शौच के लिए जा रहीं थी। वह खेत के पास पहुंची ही थी तभी टूटे पड़े हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। पास से गुजर रहे लोग रामप्यारी को झुलसता देख चीख पुकार मचाने लगे। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों का आरेाप है कि बिजली विभाग के नंबर पर कई बार फोन किया गया पर संपर्क नहीं हो पाया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद संपर्क हो पाया। तब जाकर कर्मचारियों ने बिजली का कनेक्शन काटा, लेकिन तब तक रामप्यारी की मौत हो चुकी थी।

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पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत

सीतापुर में रामपुर कला स्थित महमूदाबाद रोड पर बुधवार को एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से बाइ सवार गंभीर रूप से चोटिल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर, हादसे के बाद पिकअप सवार मौके से भाग निकला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है।

बिसवां के विशंभरपुर निवासी रजनीश उर्फ लल्लन बुधवार को किसी काम से लखनऊ गए थे। देर शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। रजनीश रामपुर कला स्थित देवकालिया ग्रामीण बैंक के पास पहुंचे ही थे तभी बिसवां की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से रजनीश बाइक समेत सड़क पर गिर गए। हादसा देख अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों को जुटता देख आरोपी पिकअप चालक मौके से भाग निकला।

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हाईवे के पास खाली प्लॉट में मिला युवक का क्षत-विक्षत शव, पहचान नहीं

गोंडा-जरवल फोरलेन पर भंभुवा के पास बुधवार देर शाम करीब नौ बजे खाली प्लॉट में करीब 30 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव बरामद मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ एसओजी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।

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सांसद सायोनी घोष के सिर कलम पर एक करोड़; यूपी BJP नेता का VIDEO, अब बैकफुट पर आए

टीएमसी सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने वाले को एक करोड़ का इनाम देने की घोषणा वाले यूपी भाजपा नेता के विवादित बयान से देश की सियासत गरमा गई है। सयोनी भी एक्टिव हुईं तो भाजपा नेता बैकफुट पर आ गए हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: सांसद सायोनी घोष के सिर कलम पर एक करोड़; यूपी BJP नेता का VIDEO, अब बैकफुट पर आए

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छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारियां तेज, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए यह निर्देश

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने के लिए 'रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना' पर काम तेज हो गया है। सीएम योगी ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पात्रता और मेरिट के नियम जल्द से जल्द तय करने के निर्देश दिए हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारियां तेज, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए यह निर्देश

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